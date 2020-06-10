МВД Украины рассказало, во сколько Зеленскому обошелся «карантинный» кофе

Киев, 10 июня. Полиция составила административные протоколы на президента Украины Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко и других чиновников за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

На прошлой неделе украинский президент выпил кофе в одном из заведений Хмельницкого, несмотря на карантин и отсутствие на нем и его спутниках медицинских масок.

«Вопреки карантинным ограничениям в отношении деятельности кафе (кроме террас), владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — подчеркивается в сообщении МВД Украины.

В ведомстве рассказали, что админпротоколы отправят на рассмотрение суда. Судя по данным МВД, кофе Зеленскому и его спутникам обойдется в немалую сумму — от 17 до 34 тысяч гривен (около 630 долларов – 1,2 тысячи долларов). Таковы штрафы за нарушение карантина.

Украинцы тем временем активно обсуждают в Сети видео, на котором Зеленский в спортивных штанах и футболке делает покупки в супермаркете. Ролик опубликовала одна из пользовательниц Facebook. Близость президента к народу оценили далеко не все интернет-пользователи. Многие обрушились на президента с упреками в популизме и постановочности, некоторые сравнили его с предшественником Петром Порошенко.