Еврокомиссия обвинила РФ и Китай в «дезинформационной кампании» во время пандемии

Брюссель, 10 июня. Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в «дезинформационных кампаниях» по отношению к странам Евросоюза во время пандемии коронавируса.

«Иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире», — говорится в заявлении ЕК.

В ЕК отметили, что Брюссель имеет «ясные доказательства», подтверждающие заявление. Кроме того, в ЕК напомнили, что опровергли мифы о коронавирусе в Интернете, которые посмотрели более 7 млн раз.

Отметим, что ЕС не впервые обвиняет Россию и Китай в дезинформации. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обвинения ЕС в адрес РФ не подкрепляются фактами. Попытки обвинить Москву и Пекин в дезинформации являются частью инфовойны против двух государств.

Ранее ведущая ВГТРК Анна Шафран выразила мнение, что Россия должна не обороняться, а наступать, чтобы победить в развернутой Западом инфовойне. Ведущая напомнила, что YouTube «с особым цинизмом» заблокировал аккаунты телеканала «Крым 24» и русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, сделав это без объяснения причин и без предупреждений. Действия известного видеохостинга она назвала «открытой войной» и призвала противостоять ей.