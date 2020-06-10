Политолог Гусев объяснил, зачем Латынина тиражирует фейки

Москва, 10 июня. Так называемые оппозиционные СМИ занимаются не журналистикой, а пропагандой, тиражируя факты, многие из которых достаточно сомнительны. Таким образом они выражают свою антивластную позицию, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Дмитрий Гусев, комментируя вызов Юлии Латыниной на допрос в Следственный комитет РФ из-за публикации на «Эхе Москвы» фейков о коронавирусе.

«Эти люди — пропагандисты, — уверен он. — То, чем они занимаются — это не журналистский подход. Журналист всегда исследует ситуацию с разных, в том числе — с противоположных точек зрения. А когда выдают такую информацию, они берут какие-то факты и подстраивают их под свою позицию».

По мнению собеседника ФАН, если у людей антивластная протестная позиция, то они будут находить только такие «факты».

«Конечно, им будут попадать такие фейки, которые они и будут использовать. Потому что у этих людей такая внутренняя задача. Внутреннее убеждение говорит о том, чтобы рассказывать любую негативную информацию о ситуации в стране. Это — их настрой», — подчеркнул Гусев.

Напомним, Юлию Латынину вызвали на допрос в СК России в связи с апрельским эфиром на антироссийском радио «Эхо Москвы», где она зачитала «письмо-обращение врачей Нижнекамска» о якобы неготовности регионов РФ к борьбе с COVID-19, пересланное ей Анастасией Васильевой — главой аффилированного с Алексеем Навальным «Альянса врачей». Администрация Нижнекамского района опровергла приведенные Латыниной данные.