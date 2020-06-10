Психолог Барцалкина поражена, что пьяному Ефремову позволили сесть за руль

Санкт-Петербург, 10 июня. Близкие должны были помочь актеру Михаилу Ефремову избавиться от алкогольной зависимости, заявила доцент кафедры психологии и педагогики МГППУ Виктория Барцалкина во время конференции Медиагруппы «Патриот» «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?».

По мнению психолога, в российских творческих коллективах необходимо внедрять программы профилактики алкоголизма и наркомании.

«Все приемы хороши для того, чтобы менять ситуацию, Но я делаю ставку на программы профилактики алкоголизма и наркомании на рабочих местах. Я думаю, их необходимо внедрять в творческие вузы, в творческие коллективы», — констатировала эксперт.

По мнению Барцалкиной, проблема алкоголизма касается не только самого человека, который злоупотребляет спиртным, но и тех людей, которые окружают его.

«В нашем обществе низкая социальная ответственность. Многими в нашем обществе алкоголизм и алкоголик воспринимаются как простительная слабость. Далеко не каждый возьмет на себя ответственность вмешаться в эту ситуацию, даже понимая, к каким последствиям это может привести, — заявила специалист, добавив, что сама, ни минуту не сомневаясь, запретила бы пьяному водителю сеть за руль и позвонила бы в полицию. — Я была поражена тем, что никто не захотел этого сделать [в ситуации с Ефремовым]».

Сам Ефремов вряд ли захочет излечиться от алкоголизма, заметила эксперт.

«Если мы говорим об алкоголизме как о заболевании, то оно характеризуется тем, что снижается критичность человека к собственному состоянию. Поэтому, как правило, ни один алкоголик не придет к специалисту и не попросит о помощи. Обычно об этом просят его близкие», — пояснила Барцалкина.

Для начала у алкоголиков формируют первичную ориентацию на лечение — чтобы они сами пришли к пониманию необходимости помощи специалистов. И роль творческого коллектива в этом бесценна, уверена психолог. По ее словам, программы профилактики алкоголизма и наркомании, которые необходимо внедрять в творческие коллективы, используются во многих странах мира, и они показали свою результативность.