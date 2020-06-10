Оскорбленная Ефремовым актриса потребовала сурово наказать его за пьяное ДТП

Москва, 10 июня. Актриса Самарского театра Алла Коровкина заявила, что это не первый инцидент с Михаилом Ефремовым. За ДТП, в котором погиб человек, наказание должно быть суровым, считает она.

Артистка неоднократно упрекала Ефемова в пьянстве. Однажды он появился пьяным перед зрителями в Самаре. Его появление на публике в таком виде вызвало возмущение среди зрителей и коллег.

Алла Коровкина написала об этом инциденте пост в Facebook. Она назвала такое поведение недопустимым. Причем Ефремов не упустил возможности ответить в соцсетях пошлыми стихами, оскорбив актрису.

«Скажу одно: искренне жаль погибшего человека и его семью, и наказание виновного должно быть справедливым и законным», – заявила Коровкина, ее слова передает InfoReactor.

Она добавила, что ее отношение к Ефремову не изменилось. И ДТП в центре Москвы только подтверждает, что Ефремову не место среди порядочных артистов.

Напомним, что 8 июня Ефремов находился за рулем иномарки в пьяном виде. Он выехал на встречную полосу движения, где врезался в небольшой грузовик. Пострадавший водитель скончался от полученных травм.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов был сильно пьян. Его поместили под домашний арест, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным ГИБДД, за последние полтора года Ефремов почти 50 раз нарушил правила дорожного движения. Эксперт Вадим Манукян считает, что Ефремов не должен уйти от наказания.