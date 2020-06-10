Потерявшим бизнес предпринимателям в Калужской области выплатят пособие

Калуга, 10 июня. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил о дополнительных мерах поддержки для населения во время эпидемии коронавируса.

В регионе уровень безработицы составил 1,94%. Власти выплатили пособие по безработице 3 244 жителям, пишет Infox.ru. Шапша отметил, что бизнесмены, прекратившие свою деятельность из-за коронавируса, могут получить повышенное пособие по безработице.

По мнению главы области, это решение важно для поддержки предпринимателей. Нельзя допустить, чтобы бизнесмены остались без внимания, добавил Шапша.

По данным Минтруда Калужской области, в регионе назначили полторы тысячи выплат для детей в возрасте от трех до семи лет. Граждане, которые имеют право на получение пособий, могут подать заявку на сайте госуслуг.

В регионе выявлено более 4,7 тысячи случаев коронавируса, половина пациентов выздоровели, скончались 36 человек. В области действует масочный режим.