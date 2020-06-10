Депутат Журавлев объяснил, почему «лицо либеральной ответственности» Ефремов должен сидеть

Москва, 10 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП в Москве Михаил Ефремов должен ответить по всей строгости закона. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Парламентарий напомнил, что либеральная общественность встала на защиту Ефремова, который находясь в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.

«В этом отношении у меня возникает вопрос о коллективной «либеральной» ответственности. Они всегда говорят: «Вы голосовали за Крым — значит вы виновны». Рассказывают о «токсичном обществе», которое довело человека до подобного состояния. Вот вам лицо «либеральной» ответственности», — сказал Журавлев в эфире телеканала «Россия 1».

Депутат отметил, что в результате подобных аварий в России ежегодно гибнет более 4,5 тысяч человек. Он также напомнил об инцидентах с участием Эдварда Радзинского и Валерия Меладзе, которые также были виновниками смертельных ДТП и избежали тюремного наказания, отметив, что подобные случаи лишают смысла ужесточения законодательства в этой части.

«Понимаю, что этого сделать нельзя, но мне бы хотелось поговорить с судьями. Я не удивлюсь, если (Ефремова – Прим. ФАН) отмажут. С таким резонансом вряд ли, но шансы остаются. Поэтому было бы правильно суду создать прецедент. Признать его виновным. А семье погибшего назначить стомиллионную выплату», — добавил Журавлев.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал автомобильную аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Поступок актера осудили его коллеги, которые выразили уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под личный контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова. Он подчеркнул, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.