Владелец бара за час до ДТП выставил за дверь требовавшего выпивки Ефремова

Москва, 10 июня. Актер Михаил Ефремов в день ДТП дважды пытался попасть в бар «Улисс-паб» около метро «Смоленская» с требованием налить ему выпивки. Об этом рассказал очевидец событий.

По его словам, Ефремов часто ходил в этот бар еще с тех пор, когда на его месте было другое заведение. На время пандемии паб изменил специализацию, продолжив работу на вынос.

«Ребята купили печь для пиццы, чтобы хоть как-то сохранить бизнес. И стали делать еду на вынос. А Ефремов все равно продолжал регулярно приходить в паб и требовал налить ему», — рассказал анонимный источник в интервью Kp.ru.

В понедельник, 8 июня, Ефремов дважды наведывался в бар с намерением выпить алкоголя. При первом же визите актеру отказали в обслуживании, и его разговор с персоналом закончился на повышенных тонах. При этом артист уже был подвыпившим.

Вечером, примерно за час до ДТП, Ефремов приехал на автомобиле для продолжения разборок, как раз в этот момент в баре находился владелец заведения.

«Он сильно поругался с Ефремовым. Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь. Не исключено, что Михаил Олегович в расстроенных чувствах поехал и потерял над собой контроль», — поделился очевидец.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. В результате инцидента водитель фургона скончался в реанимации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, артисту грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИАМО.