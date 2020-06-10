Врач Болибок рассказал о мерах безопасности после снятия ограничений

Москва, 10 июня. Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие меры собственной безопасности необходимо соблюдать после снятия ограничений по коронавирусу.

По словам специалиста, российские города находятся на разных стадиях ситуации с коронавирусом, поэтому меры в каждом регионе принимаются отдельно. Болибок назвал оправданным снятие ограничений в Москве.

«Москва явно уже пошла на спад. Плюс, в Москве очень большой резерв коечного фонда. То есть, если вдруг что, вторую волну они совершенно спокойно переварят за счет того, что у них большой резерв медицинских учреждений», — заявил врач в комментарии «Инфореактору».

Болибок подчеркнул, что спад распространения инфекции не означает, что опасность миновала. Риск заражения все еще сохраняется, поэтому важно соблюдать меры собственной безопасности. Врач рекомендовал оценивать каждую ситуацию индивидуально.

«В каком-нибудь пригороде Санкт-Петербурга или в деревне в Ленинградской области, если вы выходите и вокруг нету никого, то понятно, что там режим самоограничений не такой жесткий. Зачем там маска, если никого в поле зрения нету», — объяснил специалист.

Главной мерой индивидуальной защиты Болибок назвал маску и перчатки. Ношение этих средств индивидуальной защиты позволит снизить риск заражения коронавирусом.

«Поскольку инфекция сама воздушно-капельная, то самое главное — это ношение масок. То есть, если вы не болели сами, не перенесли этот «ковид», и ваш статус неизвестен, вы не сдавали анализы на антитела, то носите маски, господа. Вы не знаете, можете вы заразиться этим вирусом или нет, и в какой момент это может произойти», — подытожил эксперт.

По данным на 10 июня, в России за сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 493 657. В мире 7,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 413 тысяч человек.