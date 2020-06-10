Шерин ответил украинскому депутату, предложившему взорвать ядерные бомбы в городах России

На территории Украины уже имеется «грязная» ядерная бомба — Чернобыльская АЭС, а за разработки ядерного оружия с Киева «жестко спросят». Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на предложение депутата Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тараса Билана к президенту Украины Владимиру Зеленскому создать «грязные» ядерные бомбы и взорвать их в Москве, Санкт-Петербурге и в Будапеште. Поводом для такого обращения к главе украинского государства стали планы властей по организации «венгерского» района в составе Закарпатской области Украины.

«Сегодня — Венгрия. Завтра таких же уступок потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей», — написал Билан на своей странице в Facebook.

Украинский парламентарий предложил Киеву план действий, чтобы не допустить «вторжения» России и Венгрии. Так, компания «Энергоатом» вместе с профильными институтами должна разработать 100−150 «грязных» ядерных бомб, которые будут средством удержания агрессора. Заряды с ядерными боеголовками следует установить на украинские баллистические ракеты «Нептун» и ввести координаты России и Венгрии. Другую часть «грязных» бомб необходимо переправить в страны вместе с украинскими «добровольцами». По его словам, они приведут в боевую готовность ядерные заряды возле Будапешта, Санкт-Петербурга и Москвы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин «аналогично» ответил на такое предложение украинского депутата.

«Я предлагаю фракции Петра Порошенко расковырять саркофаг на Чернобыльской АЭС ломами, установить мощные вентиляторы и за их счет направлять зараженный воздух в сторону того государства, которое Киев будет считать враждебным. Однако вред будет нанесен только территории Украины, — отметил Шерин в интервью ФАН. — Наверное, клин клином вышибают, и на такое идиотское предложение можно ответить только шуткой. У Украины уже есть «грязная» бомба на своей территории. Если украинским политикам этого не хватило, то они не знают, какие последствия могут быть».

Однако все, что предлагает депутат партии «Европейская солидарность», можно было попытаться осуществить во время правления предыдущего президента Украины Петра Порошенко, считает собеседник ФАН.

«Тогда бы представители украинских властей сидели в тюрьме, потому что Киев подписал международное соглашение о том, что страна будет безъядерной зоной. Если они попытаются создать какие-то «грязные» ядерные бомбы, то им придется уже объясняться не только перед Россией, а еще перед мировым сообществом. Есть страны-гаранты, которые обязаны контролировать соблюдение Украиной взятых на нее обязательств. Эти государства жестко спросят с украинского правительства», — выразил мнение политик.

В любом случае все эти идеи по нанесению ядерного удара по РФ с помощью «грязной» бомбы — это «разговоры дилетантов», полагает Шерин.

«Может быть, фракции Петра Порошенко как минимум нужно извиниться за своего депутата, а вообще лучше попытаться от него избавиться в будущем», — добавил он.

Однако украинские политики не первый раз высказывают агрессивные идеи против России. Так, глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу. А бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал приехать в российскую столицу «вместе с союзниками на танках» и написать на борту бронемашин «На Москву».