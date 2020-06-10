Опубликована запись одного из последних разговоров журналистов с сатириком Трушкиным

Москва, 10 июня. Известный советский и российский сатирик Анатолий Трушкин за месяц до смерти жаловался на самочувствие. Опубликована запись его последнего разговора с журналистами.

Писатель жаловался на боли и надеялся, что ему вскоре станет легче. Но, к сожалению, его организм не справился, Трушкин скончался 9 июня в Москве.

«Плохо, болит. Врачи говорят «терпи». Ну, ничего. Спасибо за беспокойство», — сказал сатирик, его слова передает «Пятый канал».

У Трушкина 9 мая был диагностирован коронавирус, болезнь протекала в тяжелой форме. Он долгое время был подключен к аппарату ИВЛ.

Юморист лечился в столичной больнице около месяца, его родные ждали, что Трушкину полегчает. И врачи делали благоприятные прогнозы.

В одном из последних интервью Трушкин рассказал, что сделал большую ошибку. Он заявил, что несерьезно относился к вирусу, поэтому и заболел. При этом Трушкин даже не знал, где мог бы заразиться.

Артистка разговорного жанра Клара Новикова заявила, что Трушкин незадолго до смерти предупреждал ее о коварности COVID-19. Новость об уходе сатирика из жизни шокировала Новикову.