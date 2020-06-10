Малькевич объяснил, как западные СМИ создают «сенсации» о голосовании по поправкам

Москва, 10 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич объяснил, как западные СМИ породили фейк о том, что Центризбирком якобы лишил СМИ возможности наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию. Об этом он рассказал в своем Telegram.

Малькевич отметил, что все «вбросы», связанные с предстоящим голосованием, распространяются преимущественно западными СМИ и на их площадках. Антироссийские ресурсы тратят на «промывку мозгов» россиян немалые средства.

Для финансирования соответствующих проектов иноагента «Радио Свобода» в России, по его словам, выделяется примерно 5,3 млн долларов, «Голоса Америки» — 4 млн, а телеканала «Настоящее Время» — около 4,3 млн долларов.

Малькевич на конкретном примере объяснил нехитрую «технологию производства» фейков этими СМИ, которые они создают в рамках своих проектов.

«Настоящее время» сообщает это (информацию о ЦИК и СМИ. — Прим. ФАН) со ссылкой на «Открытые медиа» [беглого олигарха Михаила] Ходорковского, затем в игру вступают «Радио Свобода» и ее проект, вещающий на Поволжье — «Idel.Реалии». Везде комментирует только один человек — член совета движения «Голос» Андрей Бузин, который говорит, что «у СМИ отбирают возможность выявлять возможные нарушения в процессе подсчета бюллетеней и освещать данные нарушения», — написал глава ФЗНЦ в Telegram.

Ранее «Радио Свобода» продвигало фейк о том, что ЦИК якобы отстранил представителей СМИ от ознакомления с бюллетенями при подсчете голосов за поправки в Конституцию России. В редакции прозападного медиа, а также его дочернего проекта «Idel.Реалии» и вещающего из Праги телеканала «Настоящее время» сочли, что это решение может повлечь за собой «неконтролируемые нарушения при подсчетах». Однако оказалось, что сама по себе новость была надуманной, писал «ФедералПресс».

Эксперты «Независимого общественного мониторинга» назвали растиражированную прозападными СМИ информацию «откровенной ложью». Они сослались на пункты 3.3 и 3.4 нового порядка общероссийского голосования, в которых четко прописано, что журналисты имеют право в дни проведения процедур находиться в помещении для голосования, на выездных голосованиях, писать тексты, делать фото и снимать видео. Кроме того, СМИ могут работать при подсчете голосов и установлении итогов, журналистам должен быть разрешен полный обзор действий членов комиссии

«Вот и все, «сенсации» не получилось. Расходимся», — резюмировал провал Малькевич.

Ранее глава ФЗНЦ говорил о том, что Запад развернул масштабную дезинформационную кампанию против голосования по поправкам в конституцию, подчеркнув, что всего за несколько дней в Сети было обнаружено 218 фейковых сообщений, связанных с этим событием.