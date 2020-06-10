Девушка хоккеиста Сергачева рассказала об инциденте с пьяным Ефремовым в баре

Москва, 10 июня. Елизавета Федотова, девушка российского хоккеиста, защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала об инциденте в баре с участием актера Михаила Ефремова, который недавно стал участником смертельной аварии.

Девушка вспомнила, что заслуженный артист России был «пьяным в стельку» и вел себя грубо и нетактично.

«Он обращался к бармену со словами вроде: «Эй ты, рыжий», — написала Федотова в своем Telegram-канале.

Возмутили девушку слова поддержки в адрес Ефремова, который в момент страшной аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Федотова подчеркнула, что актер совершил преступление, а потому не заслуживает оправдания.

«Больше я в шоке от того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее… В смысле, «держись, Миша»? Это же просто жесть», — констатировала она.

Как напоминает НСН, 8 июня вечером автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый Ефремов, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался, а актера отправили под домашний арест на два месяца. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

При этом стало известно, что актер пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. В интервью Федеральному агентству новостей заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов предупредил, что адвокаты Ефремова могут использовать ее как лазейку, чтобы избежать реального тюремного срока.

Поступок артиста спровоцировал волну критики и осуждения в его адрес, в том числе со стороны коллег. Музыкальный продюсер Андрей Разин выразил надежду, что все злоупотребляющие алкоголем и наркотиками звезды в итоге понесут заслуженное наказание.