Психолог сравнил вызов психиатров к Ефремову с попыткой «натянуть кота на глобус»

Москва, 10 июня. Приезд психиатрической бригада из частной клиники к спровоцировавшему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову является попыткой избежать уголовной ответственности за тяжкое преступление. Об этом заявил клинический психолог Михаил Хорс.

9 июня к Михаилу Ефремову приехала психиатрическая бригада врачей из частной клиники. Позднее выяснилось, что на приезде психиатрической бригады настояла супруга Ефремова. При этом жена актера не позволила медикам осмотреть актера.

Хорс напомнил, что в одном из интервью Ефремов назвал себя «жизнерадостным пьяницей», однако в действительности он является алкоголиком, которого необходимо лечить.

«У нас в стране почему-то считается, что это что-то постыдное — быть алкоголиком, заявить об этом и начать лечиться. Поэтому и используют вот такие замещающие термины «пьяница жизнерадостный», «выпивающий человек», — пояснил эксперт.

Хорс также добавил, что приезд психиатров к Ефремову являлся «попыткой натянуть кота на глобус» в надежде избежать тюремного срока за тяжкое преступление, передает Nation News.

«Нужно всеми силами «натянуть кота на глобус», поставить какие-то медицинские диагнозы, чтобы это было смягчающим обстоятельством. Но вообще правильно считать алкоголизм психическим заболеванием. В психиатрических больницах есть наркологические отделения», — отметил специалист.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, жертвой которой стал один человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня суд в Москве избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Поступок Ефремова осудили его коллеги, выразив уверенность, что актер должен быть отправлен в СИЗО. Телеведущая Яна Поплавская призвала судить Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок.