Китай и миротворцы ООН: зачем Пекину миротворческая деятельность?

Telegram-канал ДипломатЪ рассказывает, для чего власти Китая проводят политику активных инвестиций в миротворческие миссии в рамках ООН.

20 сентября 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2378, в которой содержится призыв к реформе миротворческих сил ООН. По сути, данный документ является очередным подтверждением того, что современное состояние миротворцев ООН вызывает некоторые вопросы.

Китай также отдал свой голос в поддержку этой резолюции, что явилось немаловажным этапом китайского миротворчества, которое началось в начале 1990-ых годов.

Как Китай присоединился к миротворчеству

В 1990 году Китай испытывал не самые простые времена — случившееся на площади Тяньаньмэнь двигало Пекин к международной изоляции. Чтобы не допустить такого поворота событий, китайское руководство приняло решение о присоединении к миротворческим усилиям ООН.

Бомбардировка НАТО Югославии без санкции ООН также стала причиной активного вовлечения КНР в миротворчество, так как в Пекине понимали, что подобные произвольные действия западной коалиции ослабляют авторитет ООН — международного института обеспечения безопасности, в котором Китай обладает правом вето. Очевидно, что укрепление авторитета ООН стало одной из ключевых целей внешней политики КНР, а миротворчество — инструментом для достижения этой цели.

Так, с 1990 года примерно 36 тысяч граждан Китая были сотрудниками миротворческих миссий ООН, а на момент 2020 года Китай является крупнейшим поставщиком персонала для миротворцев ООН среди пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Более того, Пекин вносит в бюджет миротворческих миссий ООН 15,2% от их общего бюджета, что делает его вторым финансовым вкладчиком после Соединенных Штатов, а в сентябре 2015 года Си Цзиньпин объявил, что в КНР будет создан резервный контингент ООН из 8000 китайских специалистов.

Все вышеперечисленные факты породили у определенных представителей мировой общественности подозрение, что Китай инвестирует в миротворчество только в тех странах, где у него существуют большие экономические интересы. По сути, защищает «голубыми касками» свои инвестиции.

Например, по данным американских аналитических организаций American Enterprise Institute и International Peace Institute, в период с 2012 по 2018 год китайские миротворцы работали в миссиях в 13 странах, девять из которых получали китайские инвестиции за 1-3 года до прибытия миротворцев из КНР. В качестве ярких примеров за последние пару лет американские аналитики приводят Южный Судан и Демократическую республику Конго.

Интересным представляется и мнение, отличное от идеи о «защите китайскими миротворцами китайских инвестиций».

Доля Китая

На самом деле доля китайских миротворцев в каждой миссии довольно мала: в среднем это 2,7% от общего количества сотрудников каждой миссии в период с 1990 по 2016 год. В мае 2015 года в рядах миротворцев ООН находилось 3084 гражданина КНР, что до сих пор является для Китая максимальным количеством отправленных специалистов. Однако в среднем это составляет по 308 человек на каждую из 10 миссий, в которых в 2015 году принимали участие китайские сотрудники, или 3,6% от общего числа.

Более того, количество китайских специалистов в упомянутом выше Южном Судане, который является важным «опорным пунктом» на пути продвижения КНР в Африку, составляет 1035 из 17 тысяч сотрудников. Интересным представляется тот факт, что в этой же миссии число индийских специалистов — 2343, а в ДРК, которая в 2018 году также упоминалась американскими аналитиками, на момент 2020 года в ТОП-10 стран-миротворцев КНР уже нет, а вот Индия занимает уверенное второе место.

Более того, не похоже, что КНР подходит к участию в миротворчестве по принципу защиты «экономических интересов» в определенных местах. Из 29 миссий миротворцев ООН, в которых Китай участвовал с 1990 года, 15 располагались в Африке, и на них приходилось примерно 52% китайских специалистов.

Более того, стоит заметить, что в 2017 году на долю китайских миротворцев приходилось 5% от общего числа миротворцев ООН в Западной Сахаре, 3% в Мали и 20% в Либерии, где у Китая в то время не было очень серьезных экономических проектов.

Интересы Пекина

Судя по всему, Китай продолжит политику активных инвестиций в миротворчество ООН и в будущем. Для этого есть несколько причин.

Быстрый всесторонний рост КНР вызывает у всего мира определенную обеспокоенность. Действительно, несмотря на ранее провозглашенную в КНР внешнеполитическую установку о «мирном развитии», в последнее время Китай активно стремится к нарушению статуса-кво, что особенно заметно по его действиям в Южно-Китайском море и регионе Индийского океана. Вполне логично ожидать от КНР дальнейшего расширения работы с миротворцами ООН, которое будет направлено на успокоение мировой общественности касательно «ревизионистских планов» Пекина.

Помимо этого, при Си Цзиньпине Китай активно интегрируется в мировую финансовую систему, авангардом чего выступает инициатива «Один пояс-один путь» и партнерские отношения с более чем шестьюдесятью странами в АТР и Африке. Кроме того, при ключевом участии КНР были созданы такие организации как New Development Bank, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути. Для успеха этих инициатив Пекин нуждается в постоянной поддержке безопасности и стабильности, а участие в миротворческой деятельности ООН, в том числе в миссиях, связанных с постконфликтным урегулированием, может помочь Пекину достичь желаемых результатов.