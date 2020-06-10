Глава проекта «Трезвая Россия» возмущен домашним арестом Ефремова

Санкт-Петербург, 10 июня. Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев возмущен двойными стандартами, которыми руководствуются сотрудники правоохранительных органов в отношении пьяных водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом. Об этом он заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Хамзаев прокомментировал смертельное ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, находящийся в алкогольном опьянении.

«Если бы на месте Ефремова был обычный участник ДТП — он бы уже давно сидел за решеткой. А Ефремову сказали: «Посиди пока дома, на своем диванчике», — заявил глава проекта «Трезвая Россия».

По мнению Хамзаева, отдельные представители российской творческой богемы — такие, как актер Михаил Ефремов, имеющие связи среди высокопоставленных чиновников — мнят себя выше общественных норм и законов.

«У этих людей богемное мышление, когда деньги и связи решают все. Простых людей они называют просто «быдло». Они смотрят на нас с точки зрения кастового распределения, — считает общественник. — Ситуация с Ефремовым очень показательная — у него, что называется, «полный букет» — и наркотики, и алкогольное опьянение, и много разных событий. Конечно же, общество будет внимательно следить, как фемида разберется в этом вопросе».

От таких «звезд», как Ефремов, простых людей существующие в Российской Федерации законы защитить не могут, уверен Хамзаев,

«Все прекрасно знали, что он хронический алкоголик, человек, употребляющий наркотики. При этом у него есть машина. Никто не сделал так, чтобы он ездил на такси — у него есть деньги, мог бы себе позволить, — обратил внимание эксперт. — Это халатное, преступное отношение, когда люди считают, что «меня пронесет», «я лучше, чем другие». Чувство в чем-то фальшивого внутреннего состояния. К сожалению, от этого ежегодно в РФ гибнут тысячи».

В связи с этим общественный деятель предложил ряд кардинальных законодательных инициатив. Например — изымать у гражданина права, если он в течение года два раза был замечен в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. А если гражданин дважды был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то изымать права пожизненно.

Не менее радикальные меры руководитель проекта «Трезвая Россия» предлагает ввести и в отношении пассажиров пьяного водителя, которые допустили его до руля.