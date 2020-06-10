Россия избавилась от украинской зависимости в строительстве легких ракет

Российский «Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины. Космические ракеты-носители будут производиться на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет».

Важной деталью будущего производства станет то, что новая ракета «Рокот-М» получит оригинальную российскую систему управления полетом. В прошлом система управления для дополнительного разгонного блока ракеты-носителя выпускалась харьковским «Хартроном», однако после 2015 года Украина прекратила поставки в Россию всей продукции такой номенклатуры.

Теперь Россия фактически избавилась от украинской зависимости в строительстве легких ракет, констатирует обозреватель Федерального агентства новостей.

Из ракетной шахты — в космос

Баллистические ракеты РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ) были приняты на вооружение еще в 1975 году, а последние модификации этой ракеты были выпущены Московским машиностроительным заводом имени М. В. Хруничева в 1985 году. Предельный срок службы этой баллистической ракеты на жидком топливе был определен в 35 лет, поэтому на сегодняшний день они уже подлежат снятию с боевого дежурства.

Тем не менее, процесс этот будет в любом случае растянут по времени и перенесен вправо от «паспортной» даты. Связано это с тем, что имеющиеся ракеты необходимо заменить на новую баллистическую ракету «Сармат», разработка и испытания которой пока не завершены. Поэтому «Стилетам» еще предстоит несколько лет службы в шахтах, после чего последние 60 ракет этой модификации, которые были учтены за Россией в договоре СНВ-3, будут утилизированы.

Утилизация военных баллистических ракет — достаточно емкое понятие, подразумевающее как их физическое уничтожение, так и разумное использование, обычно в качестве конверсионной ракеты-носителя, модифицированной для запуска на орбиту полезной нагрузки. Именно таким образом Россия утилизировала баллистические ракеты Р-36М «Воевода» («Сатана»), модифицированные в ракеты-носители «Днепр», с помощью которых с космодромов Байконур и Ясный было произведен 21 успешный запуск.

Такую же деятельность с 1990 года вели и по утилизации УР-100Н УТТХ, которая получила в конверсионном варианте название «Рокот». Для превращения ее в ракету-носитель на баллистическую ракету установили дополнительную третью ступень — разгонный блок «Бриз-КМ». Последний, как и саму ракету, оснастили жидкостным ракетным двигателем многоразового включения, позволяющим выводить космические аппараты по энергетически оптимальным траекториям, а при групповом выведении — разводить спутники на требуемые орбиты.

Это позволило использовать «Рокот» для коммерческих запусков, равно как и для пусков в интересах Минобороны РФ. По состоянию на конец 2019 года, на счету у «Рокотов» было уже 33 удачных запуска, при одном аварийном.

Однако в третьей ступени оказалась заключена «ахиллесова пята», которая и определила нынешнюю новость о переходе на разработку «Рокота-М». Дело в том, что система управления блока «Бриз-КМ» была разработана и выпускалась харьковским предприятием «Хартрон». Но все прямые «военные» поставки с Украины в адрес российских предприятий и организаций были прекращены еще в марте 2014 года.

Некоторое время часть украинских предприятий, производивших продукцию двойного назначения, еще как-то сотрудничали с Россией, поставляя нам комплектующие и оборудование, которые не являются вооружением. Так действовал и «Хартрон», продолжавший поставки систем управления для «Бриз-КМ». Но с мая 2015 года все эти поставки были перекрыты отдельным указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. С приходом Владимира Зеленского в офис на Банковой ничего не поменялось — указ его предшественника действует и поныне.

Впрочем, никакой радости Украине или «Хартрону» это решение не принесло: большая часть поставок харьковских приборостроителей к 2015 году использовалась лишь в российской гражданской космической программе. В итоге Россия занялась замещение продукции «Хартрона» отечественными разработками, а украинские инженеры и рабочие остались без важных заказов.

На сегодняшний день харьковское предприятие стало абсолютно избыточным для внутреннего рынка, а никаких иностранных заказчиков у него нет даже в перспективе. Поэтому инженерам, когда-то проектировавшим сложнейшие системы для ракет и спутников теперь приходится делать… информационные табло «бегущей строки» для железнодорожных станций, распределительные шкафы и подвагонные ящики.

Иными словами, пока Москва развивает свой космос, Киеву осталось лишь скакать.

Что даст разработка «Рокота-М»

После прекращения поставок систем управления с Украины встал вопрос о выживании «Рокотов», ведь без разгонных блоков их ценность как ракет-носителей резко падала. Причем Россия не просто теряла возможность зарабатывать на запусках успевших зарекомендовать себя легких и надежных ракет — им теперь грозила полная утилизация, что влекло за собой немалые расходы.

Такое уничтожение достаточно затратно еще по одной причине. УР-100Н УТТХ использует очень токсичное ракетное топливо — несимметричный диметилгидразин («гептил») и азотный тетраоксид. Поэтому их уничтожение непосредственно на земле, без запуска, сопряжено с массой мер безопасности и подразумевает сложную утилизацию неиспользованного токсичного топлива.

Вот почему переход на собственную элементную базу при производстве разгонных блоков для «Рокотов-М» можно только приветствовать: это позволит разумно использовать оставшиеся на вооружении России 60 баллистических ракет УР-100Н УТТХ в качестве космических ракет-носителей.

Конечно, такой шаг станет конкурентным по отношению к другой легкой ракете в распоряжении Роскосмоса — «Ангаре-1.2». И все же в конкуренции обеих ракет есть один аспект, который не любят вспоминать скептики.

Дело в том, что попытка создать универсальное семейство ракет модульного типа «Ангара» с экологичными кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители всех четырех классов: от сверхлегкого до тяжелого, — столкнулась с целым рядом проблем как организационного, так и чисто технического характера.

На сегодняшний день в активе у ракет этого семейства всего два успешных испытательных запуска — в июле и декабре 2014 года. Это очень скромный результат, если учесть, что задание на разработку семейства было выдано еще в 1992 году, а первый проект «Центра Хруничева» по «Ангаре» был датирован 1995 годом.

По сути, несмотря на целый ряд интересных конструкторских решений, заложенных в «Ангару», к началу 2020-х годов Россия по-прежнему испытывала ракету, чье проектирование началось еще четверть века назад.

Кроме того, на судьбу «Ангары» незримо влияли и проблемы на земле. Во-первых, откровенно буксовало создание наземной инфраструктуры — пусковые площадки в Плесецке были неудобны для коммерческих запусков, а новое строительство под «Ангару» на космодроме «Восточный» выбилось из сроков.

Во-вторых, в кризис попал сам «Центр Хруничева»: процесс ликвидации традиционной производственной площадки в Москве и перенос производства в Омск постоянно отодвигал согласованные запуски новых ракет. В частности, первый запуск «Ангары» с реальной нагрузкой, запланированный на 2016 год, так и не состоялся: спутник связи AngoSat был в итоге запущен в 2017 году на последней поставленной в Россию украинской ракете «Зенит».

В итоге к 2020 году российские ракеты-носители подошли в парадоксальной ситуации. Планировавшаяся в качестве универсальной замены всем старым семействам «Ангара» все еще барахталась на этапе летно-конструкторских испытаний, в то время как некоторые старые ракеты, такие как «Рокот» или «Союз», успешно проходили программы крупной модернизации.

В частности, казалось бы устаревшее семейство легких ракет-носителей «Союз» к настоящему времени успешно модернизировано до «Союза-2». Взамен выпавшего из обоймы украинского «Зенита», и во многом на его основе, сейчас создается семейство ракет «Союз-5» («Иртыш»), которое почти полностью идентично средней «Ангаре-АЗ». При этом производством «Союза-5» будет заниматься стабильно работающее самарское РКЦ «Прогресс», а запускать его можно с пустующей платформы «Морского старта», которая была выкуплена Россией после банкротства одноименного консорциума.

При таком печальном положении вещей концепция универсальной ракеты «Ангара» неожиданно, но закономерно оказалась где-то в хвосте отечественных разработок. Ей впору статус «непредусмотренного дитяти», с каждым годом все больше похожего на «трудного подростка», на которого уже все махнули рукой. Тогда как «Рокот-М» может неожиданно стать хорошим подспорьем для запусков в сегменте легких ракет-носителей, в котором судьба «Ангары-1.2» так и не сложилась. Наконец, опыт, полученный при перепроектировании этой ракеты, можно использовать для ведения гораздо более амбициозного проекта — уже упомянутого «Иртыша», на который, в частности, завязаны надежды по новой пилотируемой программе России.

Так что уход нашей страны от производственной привязки к постмайданной Украине не только позволит решить текущие проблемы России, но и стратегически работает на наше космическое будущее.