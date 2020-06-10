Миро высмеяла Панкратова-Черного за позицию по ДТП с Ефремовым

Москва, 10 июня. Блогер Лена Миро раскритиковала актера Александра Панкратова-Черного, высказавшегося по поводу смертельного ДТП, устроенного его коллегой Михаилом Ефремовым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, Панкратов-Черный «нашел виноватых» в трагедии на Смоленской площади в Москве.

«Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе», — цитирует Миро заявление актера.

Светский хроникер считает, что Панкратов-Черный пытается переложить вину Ефремова на посторонних людей. Кроме того, она напомнила, что артист сам вляпывался в неприятные истории после чрезмерных возлияний.

«А тебя когда выволакивали из самолета в неадеквате, тоже друзья были виноваты или кто? А, ну да — бортпроводник остался крайним, потому что не налил тебе еще 100 грамм!» — обратилась к Панкратову-Черному скандальный блогер.

Ранее в интервью Пятому каналу Панкратов-Черный заявил, что Ефремов «не мог напиться один и сесть за руль». По его мнению, друзья должны были остановить актера.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Артист выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб водитель грузовика.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы, передает РИАМО.