Ефремов за полтора года 50 раз нарушил ПДД

Москва, 10 июня. Актер Михаил Ефремов за последние полтора года не получал штрафов за вождение в нетрезвом виде, рассказал замглавы ГИБДД Москвы Алексей Диокин.

«За 2019 — 2020 год таких фактов [вождение в нетрезвом виде у Ефремова] не зарегистрировано», — сказал он.

Диокин уточнил, что за этот период времени Ефремов совершил 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из них 11 приходятся на нынешний год. В основном, штрафы связаны с нарушением разметки и превышением скоростного режима. В 2019 году таковых было 39, передает НСН.

По его словам, все административные штрафы за прошлый год актер оплатил в полном объеме.

«Имеющиеся 11 штрафов за 2020 год: оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек», — добавил Диокин.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Джип, за рулем которого находился артист, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Нетрезвый Ефремов не пострадал, но 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест. Как пишет «ФедералПресс», его отношении возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов в интервью Федеральному агентству новостей не исключил, что защита Ефремова может использовать судебно-психологическую экспертизу как лазейку, чтобы избежать реального тюремного срока.

Тем временем о поступке Ефремова продолжают высказываться его коллеги, общественные и политические деятели. Актриса Яна Поплавская, например, призвала судить актера по всей строгости закона.