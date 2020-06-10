Определен турецкий грузовой корабль, доставляющий танки М60А1 боевикам ПНС

Турецкий грузовой корабль Cirkin продолжает поставлять террористам ПНС оружие и бронетехнику в обход эмбарго ООН. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались спутниковые снимки, подтверждающие, что Анкара направляет боевикам новые партии вооружений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отказывается от вмешательства во внутриливийский конфликт, поддерживая террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Эрдоган, вопреки своим обещаниям о прекращении участия в кризисе в Ливии, продолжает направлять к берегам этой страны корабли, загруженные оружием.

Принадлежащий турецкой компании Avrasya Shipping Co Lt грузовой корабль Cirkin уже доставил груз в Мисурату, сейчас он выполняет второй рейс.

Первый рейс

В Стамбуле Cirkin находился до 21 мая, в течение двух дней на его борт поднимали тяжелое вооружение — танки М60А1 американского производства. После этого он отплыл в Ливию в сопровождении турецкого фрегата. 28 мая корабль прибыл в порт Мисураты. После разгрузки в Сети появилось множество фотографий, при детальном изучении которых сомнений в том, что на борту находились танки, не осталось.

Второй рейс

4 июня Cirkin вернулся в Стамбул за новой партией оружия. Спутниковые снимки порта турецкой столицы запечатлели скопление техники, которую готовили к погрузке. Корабль направился в Тунис, однако 10 июня, когда он находился около греческого острова Крит, официальный курс был изменен — Cirkin определил страной назначения Ливию.

Неопровержимые доказательства нарушения Турцией эмбарго ООН

Ранее официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари показал международному сообществу неопровержимые доказательства турецкого вмешательства в дела Ливии. Генерал-майор продемонстрировал видео с турецкой бронемашины Kirpi, которую Эрдоган доставил боевикам ПНС. Видеорегистратор зафиксировал маршрут поставки бронемашины из турецкого порта Измир до Триполи.