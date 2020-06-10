Глава Роспотребнадзора рассказала о темпах прироста заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 10 июня. Среднесуточный темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился до 1,7%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На 17 марта среднесуточный темп составлял почти 30%, на 21 апреля — 14%, на 10 мая — 7% и на 10 июня он составляет 1,7%», — сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава ведомства также отметила, что число случаев коронавируса в России росло медленнее, чем в других странах. России удалось выполнить задачу по плавному вхождению в ситуацию с коронавирусом.

Попова напомнила, что в РФ пиковые значения ежесуточной заболеваемости были достигнуты спустя четыре инкубационных периода — более 50 дней. В других странах пик настал спустя два инкубационных периода.

«Уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах (в Европе) были практически в два раза выше, чем в России, это явное свидетельство того, что эту задачу мы выполнили и справились с ней», — добавила Попова.

По данным на 10 июня, в России за сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 493 657. В мире 7,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 413 тысяч человек.