Власти Крыма: Меджлис не повлияет на участие крымских татар в голосовании по поправкам

Накануне всероссийского голосования по поправкам к конституции крымские татары через социальные сети получают призывы бойкотировать его, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Но влияние запрещенной в РФ организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» ничтожно и не сможет отразиться на их участии в голосовании 1 июля, заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым (Госкомнац РК) Альберт Кангиев.

По его словам, реальную активность крымских татар подтвердили выборы депутатов всех уровней в прошлом году.

«Крымско-татарская общественность активно участвовала в социально-политической жизни Крыма, — рассказал Кангиев. — От них было выбрано достаточное количество депутатов, и такая активность доказывает нам, что влияние небольшого количества людей за пределами Крыма на крымско-татарский народ, который в большинстве остался на исторической родине, ничтожно».

Глава комитета считает, что на полуострове установились стабильные и качественные межконфессиональные отношения.

«Нет предпосылок, которые могли бы нас насторожить, — заявил Кангиев. — Нет моментов, где мы считаем нужным уделить внимание и применить экстренные методы реагирования. В республике созданы все условия для мирного сосуществования всех проживающих народов. Через наш комитет реализуются программы помощи крымским татарам: выкуп жилья, оплата половины стоимости подключения к водо- и газосетям, помощь ранее депортированным, выдача удостоверений репрессированным».

Альберт Кангиев отметил, что со стороны Украины (хотя вслух ее называет «соседним государством») время от времени звучат фантастические предложения. Например, недавно ему пришлось комментировать украинскую идею об изменении территориального устройства Крыма: Украина предложила разбить Крым на 10 районов вместо 14 и лишить федерального значения территорию Севастополя.

«Есть вопросы, в которых они могут влиять. Например, сделать со своей стороны платным въезд в Крым или не пускать к нам днепровскую воду — это их возможности и их право, — считает Кангиев. — Но остальное — больные фантазии».

Напомним, в конце мая постпредство России при Организации Объединенных Наций (ООН) провело видеоконференцию заседания Совета безопасности ООН. Украина и США отказались в ней участвовать, да и остальные европейские страны продолжали общаться с прежним лексиконом, говоря о Крыме со словами «аннексия», «нарушение прав человека» и «санкции». Кроме того, в очередной раз европейцы подняли вопрос о нарушении прав крымских татар.

Отвечая на вопрос ФАН, Альберт Кангиев рассказал, что Крым готовит публичный ответ на регулярные заявления о нарушениях прав человека на полуострове.

«Как только снимутся ограничения из-за коронавируса, мы организуем большой съезд, где будут присутствовать депутаты всех уровней, работники социальной сферы и госструктур, интеллигенция, представители бизнеса, — сказал ФАН глава Госкомнац. — Там мы составим обращение в адрес международных институтов с нашей позицией по этому вопросу».

По словам Кангиева, Крым каждый раз дает четкий и ясный ответ по всем заявлениям относительно нарушений прав человека на полуострове. Кроме того, в Госкомнац РК считают, что права крымчан нарушаются как раз европейцами, которые раз за разом продлевают санкции в отношении Крыма.

10 июня Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление антироссийских санкций в связи с присоединением Крыма еще на один год.

1 Организация запрещена на территории РФ.