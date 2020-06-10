Манукян: Ефремов не должен отвертеться от тюрьмы, как в свое время Радзинский и Меладзе

Создается впечатление, что артиста Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения стал виновником смертельного ДТП, некие силы пытаются всеми способами отмазать, сделав все, чтобы он избежал сурового наказания. Это возмущает блогера и общественника Вадима Манукяна, который напоминает о похожих историях с писателем Эдвардом Радзинским и музыкантом Валерием Меладзе. Радзинский и Меладзе тоже стали виновниками смертельных ДТП, однако фактически ушли от ответственности. С Ефремовым такое произойти не должно, считает Манукян. Хотя бы потому, что артист был в алкогольном, а, возможно, и в наркотическом опьянении, что уже подтверждено лабораторно.

Блогера также возмущает, что у Михаила Ефремова находятся защитники. Так скандальный актер Алексей Панин не только выступил в поддержку Ефремова, но и признался, что сам нередко садился пьяным за руль и при этом избегал ответственности. Теперь Панин утверждает, что готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым, если того посадят. Возможно, если бы суд принял такое решение, это было бы правильным, считает Манукян.

По мнению блогера, известность — не индульгенция, и преступления известных людей не должны оставаться безнаказанными, поскольку перед законом все равны. Манукян также призывает обратить внимание на опасный тренд, появившийся у некоторых представителей нашей либеральной тусовки — поддерживать деструктивные силы, которые пытаются разрушать Россию изнутри.

Ефремов не должен отмазаться, как Радзинский и Меладзе. Колонка Вадима Манукяна

СМИ регулярно сообщают, как та или иная знаменитость признается в правонарушениях, совершенных в прошлом, и радуется, что преступление сошло с рук. Но даже после признания звезды, за редким исключением, не несут ответственности. Как говорится, пошумели и забыли.

Для чего тогда весь этот шум, если дело не доводится до конца? Тот же Панин, разумеется, рассказывает о своих пьяных покатушках (которые только чудом не закончились чьей-то смертью), исключительно, чтобы попиариться, а заодно, как водится, выставить себя «жертвой режима».

Кстати, «гражданин поэт» Ефремов тоже снискал себе славу «обличителя режима». Получается, если ты заявляешь, что против власти, и всячески это показываешь, рано или поздно в либеральной тусовке обязательно найдутся важные покровители, которые захотят тебя отмазать? А либеральные СМИ и соцсети еще и поддержат этот тренд медийно?

Говорю это не просто так: уже вижу в соцсетях заявления, что Ефремова мол подставили, что за рулем мог быть кто-то другой и так далее. Артиста-алкоголика, убившего в пьяном виде человека, уже выставляют жертвой провокации неких мифических спецслужб. Дескать, мстят артисту за оппозиционную деятельность!

Интересно, что заступающиеся за Ефремова либералы сделали бы с чиновником, виновным в таком же преступлении? Не сомневаюсь, размазали бы на своих ресурсах по стенке. Что же получается? Своих либералы жалеют, а чужих — готовы растерзать? Грош цена такой справедливости!

Персоны нон грата

Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Зачем мы популяризируем в медиа людей, которые ведут асоциальный образ жизни, но при этом с упоением ругают собственную страну и ее устои? Для чего пиарить таких людей, как тот же Ефремов или Панин? Посмеяться и поехидничать, дескать они плохие, а мы хорошие?

Особенно меня возмущает тема (явно с подачи Киева) с регулярными той или иной степени нелепости заявлениями артистов по Крыму: дескать «признают» или «не признают» они его российским. И где дела по статье о сепаратизме? Дальше шума в прессе дело не идет!

Публичные люди, которые имеют вес и влияние в обществе, не то что не оказываются после этого за решеткой, они даже не лишаются престижной работы. А ведь в нашем уголовном кодексе есть соответствующая статья, которую, однако, почему-то стесняются применять. Считаю, что в правовом обществе в отношении людей, ставящих под сомнение территориальную целостность своей страны, должна быть нулевая терпимость.

Напомню, «гражданин поэт» по крымской теме тоже что-то нелепое говорил, хотя на уголовку это, может, и не тянет…

Что касается либеральных СМИ, поддерживающих всех этих «борцов с режимом», тут, думаю, тоже пора принимать меры. Эти СМИ работают в России, но отрабатывают западную повестку, прикрываясь маркировкой «иностранный агент». На мой взгляд, такие СМИ нужно не маркировать, а запрещать им работать в России как врагам нашей страны. И плевать, что там скажут на Западе. Мы — суверенная страна, которая должна проводить независимую политику без оглядки на кого-либо.

А медийных персон, которые распространяют свои разлагающие общество взгляды, нужно называть не иностранными агентами, а иначе. Есть в дипломатии прекрасный термин — персона нон грата (нежелательная персона). У нас таких в стране много, вы их знаете поименно. Так вот, нужно запретить упоминать этих людей в СМИ, запретить вести с ними какую-либо финансовую деятельность. Вот тогда вся эта либеральная «богема», которая думает, что ей закон не писан, задумается.

С кем вы, работники культуры? С Россией и ее народом или с деньгами, которые вам щедро раздают иностранные НКО? Так нужно ставить вопрос в отношении тех, кто готов продаваться Западу за американские доллары.

Что касается Михаила Ефремова, надеюсь, ему не удастся отвертеться от тюрьмы, как в свое время удалось Эдварду Радзинскому и Валерию Меладзе, также устроившим смертельные ДТП. Правда, в отличие от Ефремова, они, согласно официальной версии, в момент аварии были трезвыми.

Думаю, суд учтет общественную опасность преступления, совершенного Михаилом Ефремовым, и ему придется-таки познакомиться с местами лишения свободы. Там его заодно и от алкоголизма подлечат.

Справка ФАН

Известный писатель и историк Эдвард Радзинский в июле 2011 года в Подмосковье выехал на Volvo на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. В аварии погибла 25-летняя пассажирка Nissan.

Радзинский первоначально признал вину, однако следствие затянулось, и в результате было принято решение об обоюдной вине водителей. В октябре 2014 года дело было прекращено в связи с амнистией к 20-летию Конституции России. По данным СМИ, писатель выплатил семье погибшей девушки два миллиона рублей.

Музыкант и продюсер Валерий Меладзе в конце 2012 года на трассе Киев — Обухов сбил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу в метре от пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте.

Суд признал Меладзе невиновным, поскольку, согласно результатам расследования, наезд произошел из-за неосторожности самой женщины, а музыкант был физически не в состоянии предотвратить наезд. По данным СМИ, Меладзе взял на себя обязательство материально поддерживать до совершеннолетия детей погибшей. Сообщалось, что Меладзе сильно переживал из-за случившегося.