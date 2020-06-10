Соседи вспоминают погибшего в ДТП с Ефремовым. ФАН-ТВ

Журналисты побывали в селе Кузьминском Рязанской области, где родился и вырос Сергей Захаров, трагически погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова.

Одна из соседок семьи Захаровых — Наталья Аксенова, рассказала, каким заботливым сыном был Сергей. Женщина вспоминает, что погибший вырос на ее глазах, ходил в школу, поступил в Рязанское училище и всю жизнь работал и кормил семью.

«Он постоянно здесь, потому что ухаживал за мамой. Он устроился в Москву, чтобы прокормить свою семью. Как вы видите из-за дома, тут никаких миллионов нет. Это человек-труженик, от него никто и никогда не услышал бранного слова и никогда никто его не видел выпившим. Это идеальный человек, который всегда с улыбкой, всегда с добром», — подчеркивает Наталья Аксенова.

Другая соседка и друг семьи Захаровых, вспоминала, что Сергей Захаров был послушным ребенком, ухаживал за больной матерью.

«Мама у него больная. Он приедет, искупает ее. Она не могла ничего. Он очень хороший, добрый, вот мне все косил. Он всегда помогал, даже просить не надо было. Очень хороший парень, очень», — вспоминает она.

Как отметил глава администрации Кузьминского сельского поселения Александр Гудков, сейчас решается вопрос о помощи семье погибшего.

Напомним, в понедельник вечером актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца и «лоб в лоб» столкнулся с фургоном. Артист был сразу же задержан и отправлен под домашний арест. Свою вину он полностью признал. По данным медицинского освидетельствования, артист был в состоянии сильного опьянения.

Сергей Захаров от полученных травм скончался на следующий день. Он работал курьером одного из московских интернет-магазинов. По словам племянницы погибшего, мужчина будет похоронен в Рязани. У Сергея помимо матери остались жена и дети.