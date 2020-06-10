Депутат Госдумы Журавлев опасается, что Ефремов «отмажется и получит шесть лет условно»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что ставший виновником смертельного ДТП в Москве актер Михаил Ефремов может не понести справедливого наказания из-за несовершенства судебной реформы.

«Если он [Михаил Ефремов] во вменяемом состоянии, протрезвел от наркотиков, алкоголя, он же должен что-то сказать. [Например]: «Я виноват, я признаю свою вину. Несмотря на меру пресечения, я буду помогать семье до конца или до совершеннолетия детей». Тогда было бы понятно. Так нормальный человек должен себя повести, но он так не делает. Говорит, что вроде виноват, и ему некуда деваться. Конечно, некуда! В таком-то случае. И тогда у меня возникает вопрос о коллективной либеральной ответственности. Они же говорят, что общество довело человека до такого состояния, что Собянин виноват, что карантин ввел… Это все переворачивание с ног на голову», — сказал депутат Госдумы Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Парламентарий напомнил, что ежегодно в России гибнет 4,5 тысячи человек от ДТП, совершенных в пьяном виде, и 21 тысяча россиян становится инвалидами.

«Мы ужесточили законы дальше некуда. Можно и дальше ужесточать, но толку от этого не будет. А что касается этого персонажа, я никогда не был почитателем его творчества. Сейчас полиция, прокуратура и суды проведут свою работу. Жаль, что судей не позвать в студию. Похожая ситуация была с писателем Эдвардом Радзинским, который столкнулся на встречной полосе с автомобилем, там девушка погибла. Что ему за это дали? Ничего. И таких случаев — я как депутат с ними разбираюсь — очень много. Девушка сбила двух детей на пешеходном переходе. Два года дело в суд не могут передать!» — заметил Журавлев.

Он считает, что главная проблема, благодаря которой Михаил Ефремов может избежать справедливого наказания за пьяное вождение, которое привело к смертельному ДТП, кроется в судебной системе России.

«Судебные решения по уголовным делам с одинаковыми последствиями могут быть совершенно разными. Судьи у нас — просто какие-то небожители. Если депутат, которого избрали 500 тысяч населения, едет пьяным за рулем, его спокойно останавливают, и никуда дальше он не поедет. А если судья, то ничего подобного. При этом депутатов выбирают, а судей назначают. Назначили — и он уже небожитель, принимает черт-те какие постановления. И поэтому я не удивлюсь, что судьи дадут Ефремову условно два года. Или быстро состряпают решение под амнистию к 75-летию Победы. Может быть все что угодно», — считает Алексей Журавлев.

Политик не исключил, что артист «отмажется и получит шесть лет условно, и на этом все закончится».

«А если посидит, то через год выйдет вообще. Я сто раз смотрел на все эти судебные решения. Я разбираюсь с этим каждый день. В этом проблема. Нам нужна судебная реформа вообще», — заявил депутат Госдумы.

По мнению Алексея Журавлева, было бы правильно, если бы суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения, и назначил семье погибшего Сергея Захарова компенсацию в 100 млн рублей.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль своего внедорожника и стал виновником смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве.