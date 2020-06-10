Адвокат Резник оценил шансы Ефремова избежать тюрьмы за смертельное ДТП

Москва, 10 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов может избежать тюремного срока благодаря «положительной характеристике». Об этом заявил глава Адвокатской палаты Москвы и вице-президент Международного союза адвокатов Генри Резник.

По его словам, Ефремов может отделаться условным сроком, так как при вынесении приговора будут учитываться его заслуги и «положительная характеристика по профессиональной линии». При этом Резник напомнил, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

«Если назначается условное наказание, то там разные ограничения могут быть. Понятно, что он был в состоянии опьянения, но все-таки это преступление неосторожное. И оно отличается от умышленного преступления, совершенного по злой воле», — заявил Резник в комментарии Nation News.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал автомобильную аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Позднее выяснилось, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Поступок актера осудили его коллеги, выразив уверенность, что Ефремов должен быть отправлен в СИЗО. Телеведущая Яна Поплавская призвала судить Ефремова по всей строгости закона и не делать скидок.