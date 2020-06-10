Гумерова заявила, что у российских детей должна быть полноценная традиционная семья

Москва, 10 июня. Дети в России должны иметь право на традиционную семью, за соответствующую поправку в конституцию высказались многие граждане. Об этом заявила член Национальной родительской ассоциации и первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она отметила, что как член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ часто встречается с гражданами. И закрепление в основном законе страны понимания того, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, было именно призывом россиян.

Гумерова подчеркнула, что полноценная традиционная семья – залог сохранения национальных ценностей в России.

«У наших детей должна быть традиционная семья, должны быть мама и папа», — цитирует ее iReactor.

Член Совфеда заметила, что аналогичного мнения придерживаются и представители европейской общественности. О своей приверженности традиционным семейным ценностям они не раз заявляли на международных форумах.

Отметим, что начало большому диалогу на тему ценности традиционной семьи дал ролик Федерального агентства новостей. Как отметил психолог Сергей Зуев, видео о геях-усыновителях подняло важнейшую проблему современной России.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Ранее председатель Союза женщин России Екатерина Лахова объяснила важность поправки в конституцию о семье и детях.