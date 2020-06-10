Песков заявил об отсутствии в России олигархов

Москва, 10 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России нет предпринимателей, которые используют свои средства для влияния на политику. Об этом он заявил в среду, 10 июня.
Представитель Кремля прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, упомянувший о якобы финансировании местной оппозиции на «деньги российских олигархов».
«Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, об их существовании», — отметил Песков.
Он также пояснил, что под олигархами понимаются бизнесмены, обладающие политическими амбициями и желанием использовать деньги для влияния на политику.
«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», — заключил Песков.