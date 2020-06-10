Депутат Водолацкий назвал причину отказа Москвы приглашать Зеленского на парад Победы

Отношение Киева ко Дню Победы и ветеранам для многих жителей Украины — настоящая боль. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Нет желания

Киев ни разу не проявлял желания разделить радость от праздника Победы и не является членом СНГ, чем и вызвано решение Москвы не приглашать украинского президента Владимира Зеленского на парад в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в приоритете находятся официальные приглашения главам государств СНГ. Кроме того, есть ряд партнеров, которые «к нашей радости» изъявили желание посетить парад.

Нерукопожатный Киев

Как отметил Виктор Водолацкий, решение Кремля связано с тем, что для всех ветеранов, семей, потерявших своих родственников в Великой Отечественной войне, стало бы оскорбительным приглашение Украины, где сегодня торжествует нацизм.

«Весь цивилизованный мир празднует победу над фашизмом. И если бы отправили приглашение Украине, где сегодня проповедуют нацизм, где фашисты ходят по улицам украинских городов, где фашисты управляют государственными процессами, то это бы стало оскорблением для всего нормального человечества. Поэтому пока на Украине Зеленский и его команда находятся во власти «Правого сектора»1 (запрещен в РФ. — Прим. ФАН), пока толпы людей будут ходить на факельные шествия и приветствовать друг друга гитлеровскими лозунгами — Киев является нерукопожатным для любого нормального человека», — пояснил Виктор Водолацкий.

По словам политика, это боль и для многих украинцев. Больше 70% населения отмечает 9 мая День Победы.

«При этом Зеленский и его команда отмечали победу над гитлеровской Германией 8 мая, этот день празднуют страны Запада. Зеленский, таким образом, оторвался от своего народа. Он идет по пути скатывания в огромную пропасть, из которой невозможно выбраться. Ему нужно вырезать эту «раковую опухоль», которая сегодня дает «метастазы» по всей Украине. Исходя из этого, мы не можем приглашать тех людей, которые поддерживают неонацизм, «Правый сектор», чьи люди убивают мирных граждан на территории Донбасса», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на вопрос о месте УПА1 (организация запрещена в РФ) Степана Бандеры в истории должно ответить время.

«Все люди, которые защищали независимость Украины, — ее сыновья — действительно являются ее героями», — заявил Зеленский.

1 Организация запрещена на территории РФ.