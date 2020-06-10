Всё в руках «фараонов»: смогут ли ВВС Египта помочь Ливийской национальной армии

На днях вооруженные силы Египта занялись переброской к границе с Ливией своей бронетехники и личного состава сухопутных войск. В случае принятия участия в Ливийском конфликте на стороне Ливийской Национальной Армии, допускается применение египтянами своих военно-воздушных сил. Автор Telegram-канала «Крылья войны» предлагает оценить актуальный состав ВВС Египта и вспомнить об их участии в тех или иных современных конфликтах.

По данным ежегодного отчета World Air Forces на декабрь 2019 года, в состав египетских ВВС входят:

Цифры, указанные выше, скорее всего, немного изменились за последние полгода, но в целом актуальности не потеряли. Каир располагает крупным парком военной авиации и даже при предполагаемой 50% боеготовности отдельных видов истребителей и ударных вертолетов может доставить много проблем своему противнику.

Стоит также отметить, что египетские ВВС нацелены на обновление состава своей авиации и вряд ли станут использовать морально устаревшие машины в Ливийском конфликте. Скорее всего они захотят показать в деле самые передовые виды боевой авиационной техники, такие, как истребители МиГ-29 и часть F-16 из крайних поставок, а также вертолеты AH-64 и Ка-52. Естественно, применение ударных беспилотников вполне предсказуемо.

Боевой опыт современных ВВС Египта

В XX веке военные летчики Каира с попеременным успехом участвовали в тех или иных войнах и конфликтах, используя в основном советские истребители и бомбардировщики. Про «Суэцкий кризис», «Шестидневную войну» и «Войну на истощение» написаны сотни книг и отсняты километры документальной и художественной киноленты, в которых египетские летчики описываются и как хорошие, умелые асы, и как ленивые и слабообучаемые бездельники. В прошлый век заглядывать не будем, потому что тогда были другие самолеты, другие тактики воздушных боев и другие принципы ведения войны.

Современные конфликты, в которых удалось поучаствовать летчикам Египта, в основном сводятся к ударам с воздуха по террористам, которые не имеют развитых систем противовоздушной обороны и ограничены использованием ПЗРК и ЗСУ. Самый затяжной конфликт — это борьба с ИГИЛ1 (запрещена в РФ) и другими террористическими группировками на Синайском полуострове. Данная борьба началась в 2011 году и продолжается до сих пор. Цели для нанесения ударов такие же, как и в любом другом конфликте с террористами – уничтожение крупных скоплений живой силы противника, бронетехники, складов с оружием и боеприпасами, точечное уничтожение главарей террористических банд и поддержка своих сухопутных войск при наступательных операциях.

Отчеты о своих действиях командование ВВС Египта иногда размещает в СМИ и в социальных сетях. Из них видно, что в военных действиях используются в основном истребители F-16, Mirage разных модификаций и Rafale, а также вертолеты Apache AH-64, ударные беспилотники Wing Loong и разведывательные БЛА. Судя по тем же отчетам, летчики свое дело знают, уничтожают террористов десятками и наносят сильный урон их логистике и инфраструктуре. Из потерь — только сбитый из ПЗРК Ми-17 и разбившийся в ходе учебного полета F-16 (по данным Каира).

Египетские летчики также были задействованы в атаках на хуситов в Йемене в 2015 году при поддержке наступательной операции правительственных сил Йемена.

Стоит отметить, что египетские ВВС уже принимали участие в нанесении ударов на территории Ливии в 2015 году по позициям Исламского Государства1 (запрещено в РФ). Это было сделано в ответ на казнь террористами 21 христианина-копта из Египта. В течение нескольких часов летчики бомбили тренировочные лагеря террористов и их склады с оружием. Сообщалось, что египтяне использовали более восьми единиц истребителей F-16 в достаточно современной версии Block 52. В результате воздушных ударов по городам Дерна и Сирт, а также их окрестностям было убито до 81 боевика ИГИЛ, в том числе трое полевых командиров.

Кроме того, в 2017 году, в ответ на расстрел террористами ИГИЛ (запрещена в РФ) автобуса, перевозящего египетских христиан, президент Египта отдал приказ нанести авиаудары по тренировочным лагерям террористов в районах городов Дерна и Джуфре. Государственные СМИ Египта сообщили, что истребители нанесли не менее шести ударов по целям, а на следующий день еще пятнадцать. Представитель Ливийской национальной армии тогда подтвердил, что Египет и ЛНА сотрудничали в рамках данной операции.

Также Египетские ВВС наносили авиаудары по городам Бенгази и Дерна в 2018 году, поддерживая наступление войск Ливийской национальной армии и египетских солдат на эти города.

Принесут ли пользу ВВС Египта фельдмаршалу Хафтару?

Приобретенный опыт борьбы с группами террористов у летчиков Каира без сомнения есть. Точечно и локально Египетские ВВС смогут облегчить жизнь ЛНА и переломить нынешнее положение дел в театре военных действий.

Однако, в настоящем конфликте в Ливии на стороне противников генерала Хафтара выступает Турция с угрозами средствами ПВО и с достаточно сильными ВВС. Если египтяне будут доставлять армиям Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и их турецким покровителям слишком много неудобств, то вполне может быть, мы увидим воздушные дуэли между МиГ-29 ВВС Египта и F-16 ВВС Турции в небе Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.