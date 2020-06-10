Джабаров призвал жестко пресекать провокации перед голосованием по поправкам

Москва, 10 июня. Попытки устроить незаконные митинги перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ должны немедленно пресекаться в соответствии с законом, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор оценил заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в конституцию. Джабаров напомнил, что Патрушев имеет большой опыт работы со спецслужбами, если он говорит о попытках вмешательства, то у него есть на то основания.

«Наши спецслужбы должны внимательно следить за развитием ситуации и не допустить никаких отклонений от конституционных норм и от закона», – отметил сенатор в комментарии изданию «Слово и дело».

Джабаров не исключил, что перед неделей голосования по поправкам провокаторы из рядов несистемной оппозиции активизируются. Сенатор считает, что пресечь незаконные митинги и не допустить массовых беспорядков позволит ужесточение ответственности.

«Если даже и будут попытки провокаций, то они будут пресечены в рамках действующего законодательства», – добавил Джабаров.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.