Железнодорожный мост через реку Кола восстанавливает более 100 военных. ФАН-ТВ

Мост через Колу восстанавливают специалисты железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа в работе задействовано более 100 военнослужащих и 40 единиц техники, в том числе полноприводные КамАЗы. На место доставлено 2000 кубических метров щебня, грунт уплотнен на два километра.

«Отдельный железнодорожный батальон механизации Западного военного округа продолжает выполнять задачи по строительству обхода разрушенного железнодорожного моста через реку Кола с целью восстановления прерванного движения поездов до станции Мурманск», — заявляет начальник железнодорожных войск ЗВО Вадим Фурманов.

Восстановить мост поручил президент России Владимир Путин. Указания военные получили от министра обороны Сергея Шойгу.

Напомним, мост, по которому идет железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Мурманском рухнул 1 июня. По предположительной версии, причиной мог стать паводок.