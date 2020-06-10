Сирия новости 10 июня 16.30: военные САА перехватили в Хасаке военный патруль США, рейды SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 10 июня. Силы Сирийской арабской армии (САА) перехватили в Хасаке американский военный патруль. Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали в Дейр эз-Зоре нескольких человек после акций протеста. Террористы запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, освещавших российско-турецкое патрулирование в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): в Хасаке перехватила военный патруль США.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: напали на журналистов, освещавших российско-турецкое патрулирование в Идлибе.

ВС Турции: арестовали двух боевиков из состава «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на границе с Ираком.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в ходе рейда арестовали нескольких мирных жителей в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) в ходе рейда после акции протеста арестовали несколько человек в городе Дибан на востоке провинции. Среди арестованных есть женщины и дети.

Ранее стало известно, что в населенных пунктах Хаваидж и Дибан прошли демонстрации против экономической политики курдских боевиков из SDF. В частности, местные жители недовольны экономической ситуацией и ухудшением уровня жизни в провинции.

Провинция Идлиб

Оппозиционное информационное агентство Ufuq сообщает, что журналист Baladi News Мааз аль-Аббас, журналисты «Алеппо сегодня» Абду Риззак Сабих, Кинана Гандави, Гейс ас-Саид, стрингер «Аль-Джазиры» Сафи Хаммам и оператор AFP Омар Хадж Каддур вместе с другими медиактивистами, освещавшими ход российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб, подверглись избиениям и притеснениям со стороны боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Оборудование сотрудников СМИ оказалось испорчено. Оператор AFP находится в больнице.

Террористам не понравилось, что сотрудники СМИ фиксируют на камеру, как джихадисты закидывают камнями патрулирующие местность автомобили.

Ранее в провинции состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4, расположенной на востоке Идлиба. Оно стартовало от деревни Ат-Тронбе и закончилось к западу от населенного пункта Мухамбаль.

Провинция Хасака

Как сообщает источник в сети Twitter (alkhabour21) в восточном пригороде Рас-аль-Айн военные Сирийской арабской армии (САА) перехватили американский военный патруль.

Накануне вечером поступила информация о переброске в Хасаку очередного американского военного конвоя. Сообщалось, о 40 автомобилях с военной техникой и материально-техническим обеспечением. Колонна прибыла со стороны Иракского Курдистана.

Ирак

Министерство обороны Турции сообщило, что один боевик «Рабочей партии Курдистана» (РПК), действовавший на севере Сирии, сдался сотрудникам пограничного поста в Нусайбине (провинция Мардин).

Кроме того, еще один боевик из РПК, действовавший на севере Ирака, сдался турецким силам безопасности в Силопи (провинция Ширнак).

Регион Иракского Курдистана находится в поле стратегических интересов Анкары уже на протяжении трех десятков лет. Очередная операция турецких ВС против РПК на севере Ирака стартовала 27 мая 2019 года. Несмотря на то, что официальная цель операции «Коготь» — борьба с ячейками вооруженных курдов на южных рубежах Турции, ее негласной целью является создание 30-км «безопасной зоны» на севере страны.