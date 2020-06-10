Новейший авианосец США сломался во время тестового похода

Москва, 10 июня. Новейший американский авианосец Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке после тестового похода. Об этом сговорится на сайте Военно-морского института США.

Отмечается, что во время испытаний на судне отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS. По этой причине на пять дней прекратились старты самолетов с палубы. При этом неполадки на судне не повлияли на безопасность пилотов и экипажа.

Ранее ходовые испытания самого нового авианосца ВМС США Gerald R. Ford закончились неудачей — из строя вышли паровые турбины корабля.

После поломки и первичного осмотра судна, капитан принял решение прервать испытания и вернуться в доки для ремонта. Обследование основных парогенераторов показало, что они требуют серьезного и продолжительного ремонта. Тем не менее два ядерных реактора Gerald R. Ford в ремонте не нуждаются.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, подобные проблемы в армии США возникают постоянно, особенно если учитывать, что сам авианосец является последней разработкой в области кораблестроения.

По задумке командования армии США, Gerald R. Ford является кораблем, на котором американские инженеры и конструкторы отрабатывают новые решения и технологии. В серию же пойдут уже полностью законченные суда, лишенные «детских болезней» первой версии. Однако за поломкой парогенераторов стоят серьезные системные проблемы всей американской военной машины, считает Дандыкин.