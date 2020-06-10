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Новейший авианосец США сломался во время тестового похода

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Новейший авианосец США сломался во время тестового похода

Москва, 10 июня. Новейший американский авианосец Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке после тестового похода. Об этом сговорится на сайте Военно-морского института США.

Отмечается, что во время испытаний на судне отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS. По этой причине на пять дней прекратились старты самолетов с палубы. При этом неполадки на судне не повлияли на безопасность пилотов и экипажа.

Ранее ходовые испытания самого нового авианосца ВМС США Gerald R. Ford закончились неудачей — из строя вышли паровые турбины корабля.

После поломки и первичного осмотра судна, капитан принял решение прервать испытания и вернуться в доки для ремонта. Обследование основных парогенераторов показало, что они требуют серьезного и продолжительного ремонта. Тем не менее два ядерных реактора Gerald R. Ford в ремонте не нуждаются.

По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, подобные проблемы в армии США возникают постоянно, особенно если учитывать, что сам авианосец является последней разработкой в области кораблестроения.

По задумке командования армии США, Gerald R. Ford является кораблем, на котором американские инженеры и конструкторы отрабатывают новые решения и технологии. В серию же пойдут уже полностью законченные суда, лишенные «детских болезней» первой версии. Однако за поломкой парогенераторов стоят серьезные системные проблемы всей американской военной машины, считает Дандыкин.

Новейший авианосец США сломался во время тестового похода

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Источник: сайт Военно-морского института США
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