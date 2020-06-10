Фирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

Москва, 10 июня. Штатный юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, Евгений Замятин оказался владельцем фирмы, продающей мерч организации. Компания является «вторым кошельком» для ФБК и его главы Алексея Навального.

Речь идет об ООО «Страна приливов», которое занимается реализацией брендированных товаров ФБК. Компания торгует мерчем, а деньги от продажи идут в копилку фонда, однако интересным представляется другой факт.

Как сообщает RT, в 2019 году Замятин 16 раз вносил на счета «Страны приливов» разные суммы денег. Всего соратник Навального перечислил 8,6 миллиона рублей. Источник поступления средств неизвестен, эксперты сомневаются, что Замятин мог лично обладать таким объемом денег.

«Возможно, это конвертированные в наличные биткоины. Либо это доходы от «черных» клиентов — тот самый второй бюджет ФБК, который потом легализуется через юридические лица-прокладки путем внесения средств наличными от сотрудников», — предполагает бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

Аналогичная схема ФБК была раскрыта в 2017-2018 годах, когда его сотрудники совершили пять транзакций в пользу фонда «Пятое время года». Тогда Минюст РФ установил, что через данную организацию «оппозиционеры» легализовывали биткоины, чтобы финансировать предвыборную кампанию Навального.