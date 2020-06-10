Росприроднадзор назвал причину утечки топлива под Норильском

Норильск, 10 июня. Причиной утечки дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать просадка бетонной плиты, сообщил Росприроднадзор.

«Установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара 5 АО «НТЭК», стала просадка бетонной площадки, на которой установлен данный резервуар, что привело к отрыву его дна от бетонных стенок», — говорится в предостережении ведомства.

В ведомстве отметили, что в эксплуатации находятся еще три резервуара с нефтепродуктами, состояние которых не определено. В Росприроднадзоре предупредили, что отсутствие контроля со стороны НТЭК может привести к нарушению требований природоохранного законодательства РФ, пишет телеканал «360».

В ведомстве предложили откачать нефтепродукты из резервуаров и проверить их техническое состояние и состояние фундамента. Исполнить предостережение Росприроднадзора необходимо до 9 августа, сообщает RT.

Напомним, в конце мая текущего года на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании «Норникель», произошла утечка, сообщает Deita.ru. Около 21 тысячи кубометров дизтоплива вылились наружу и попали в местный ручей и реку Амбарную.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявила, что ЧП в Норильске поменяет отношение к экологическим проблемам. Следствием произошедшего станет ужесточение федерального законодательства.