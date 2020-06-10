Глава «Сильной России» призвал приговорить Ефремова к реальному сроку за смертельное ДТП

Устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве актера Михаила Ефремова должны были лишить водительских прав задолго до трагедии. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Замглавы ГИБДД Москвы Алексей Диокин сообщил, что с 2019 по 2020 год Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушение ПДД, однако ни в одном из эпизодов не было езды в пьяном виде.

«За 2019-2020 год таких фактов [вождение в нетрезвом виде у Ефремова] не зарегистрировано», — рассказал он.

Большая часть нарушений в 2020 году была зафиксирована с помощью фото‑ и видеокамер и относится к незначительным нарушениям скоростного режима. В 2019 году актер совершил 39 нарушений, и в одном случае выехал на встречную полосу в Подмосковье. При этом Диокин пояснил, что штрафы за 2019 год оплачены полностью, из 11 штрафов с текущего года 5 не погашены, «но срок оплаты еще не истек».

Эксперт в области безопасности и общественного контроля Антон Цветков убежден, что все граждане должны быть равны перед законом, независимо от их социального положения в обществе.

«Закон должен быть один для всех: бомжа, генерала, министра, актера и любого другого гражданина. Но если человек еще чиновник, то где-то должна быть повышенная ответственность за преступления. К тому же при выборе наказания и меры пресечения изучаются личностные характеристики обвиняемого и даже то, насколько он раскаялся. Любая попытка избежать и оправдать наказание должна восприниматься как отягчающее обстоятельство. Статьи УК РФ определяют разные обстоятельства при вынесении наказания, как, к примеру, в первый ли раз был привлечен к уголовной ответственности человек, раскаялся ли он, сбежал с места преступления или нет. Обязательно нужно учитывать мнение потерпевшего или родственника погибшего на предмет того, возместили или нет ему ущерб», — объяснил Цветков в интервью ФАН.

Но основной вопрос этой трагедии заключается в том, что Михаил Ефремов уже точно не первый раз ездил пьяным за рулем, рассуждает эксперт.

«Как правило, человек, совершивший такие вещи, уже неоднократно так делал. Проблемы с алкоголем Ефремов сам не скрывал. В интервью и на сцене он появлялся пьяным. Почему тогда у человека, который фактически пьяница и алкоголик, до сих пор были водительские права? Это произошло из-за того, что с улиц убрали гаишников и поставили камеры. Его должны были лишить прав после первого зафиксированного случая его нахождения за рулем в пьяном виде. Люди, которые обладают каким-то весом в обществе – актеры и чиновники – к сожалению, чаще катаются подвыпившими за рулем, потому что у них складывается впечатление, что им разрешено то, что не разрешено другим», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, Цветков заметил, что в большинстве случаев любой обвиняемый и его друзья пытаются избежать наказания или максимально его смягчить, и данный пример не исключение.

«Однако наказание должно быть с реальным лишением свободы, а не условный срок. Ефремов убил человека и находился пьяным за рулем. Любой подвыпивший человек за рулем — уже преступник», — добавил он.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, когда за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречу и протаранил автофургон Lada. Водителя отечественной машины госпитализировали с серьезнейшими травмами. Через несколько часов после аварии он скончался в НИИ имени Склифосовского.

Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ему грозит до 12 лет лишения свободы.