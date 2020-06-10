Минстрой РФ рассматривает возможность отмены повышения цен на ЖКХ с 1 июля

Москва, 10 июня. Минстрой России рассматривает возможность временной заморозки тарифов ЖКХ, их ежегодная индексация должна произойти 1 июля. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Якушев.

Министр напомнил, что такую меру предлагали включить в национальный план восстановления экономики России. Инициативу озвучивал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Он предлагал вести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий до 2021 года.

Таким образом, как отметил «ФедералПресс», могут отменить повышение цен на услуги ЖКХ, тарифы останутся на уровне прошлого года. Однако Минстрой РФ обеспокоен увеличением затрат управляющих домами компаний, например, из-за дезинфекции подъездов в виду пандемии коронавируса.

«Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить», — сказал Якушев.

Как отмечает НСН, средний рост тарифов ЖКХ по России с 1 июля должен был составить 4%.

Аналитики ранее подсчитали, что средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в России в апреле в годовом выражении снизился на 14%, при этом выросли траты на газ и электроэнергию.