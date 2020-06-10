Эксперт предупредил Польшу о последствиях размещения ядерного оружия США

Минск, 10 июня. Размещение американского ядерного вооружения в Польше превратит республику в мишень для российских ракет. Об этом заявил белорусский политолог Александр Шпаковский.

В середине мая посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить на своей территории американские ядерные ракеты, если правительство Германии решит сократить свой ядерный арсенал. Шпаковский отметил, что размещения ядерного вооружения в Польше ухудшит ситуацию в вопросе безопасности республики.

«Это полякам надо понимать точно, но людям это никто не объясняет. А военно-политическая верхушка, стремясь получить статус любимой жены Вашингтона в Европе, просто пренебрегает безопасностью своих граждан», — пояснил эксперт.

Шпаковский также напомнил, что ранее власти Польши выражали готовность размещения американской военной базы на своей территории, однако президент США Дональд Трамп выступил против этой идеи. Эксперт отметил, что Вашингтон вынужден сдерживать воинственный пыл Польши.

Ранее стало известно, что власти Румынии намерены признать Россию «враждебным государством». Бухарест утверждает, что Россия якобы является «угрозой для всего черноморского региона». Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что руководство стран ЕС и Североатлантический альянс прекрасно знают, что у Москвы не планов нападения на какую-либо из стран. По словам Лаврова, европейские политики используют подобную риторику, чтобы разместить как можно больше военной техники и живой силы у российских границ.