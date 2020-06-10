Юристы предупредили о способе защиты Ефремова развалить дело

Двухмесячный домашний арест Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре столицы, — слишком мягкая мера пресечения для столь тяжкого преступления. При этом судебно-психологическая экспертиза, назначенная актеру, может быть использована его защитой как лазейка, чтобы избежать реального тюремного срока. Об этом заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Авария на Садовом кольце Москвы в ночь на 9 июня приковала внимание всей страны. Не менее резонансными стали заявления ряда оппозиционных политиков и либеральных СМИ, которые принялись оправдывать выходца из узкого круга столичной творческой интеллигенции. Они снимали с Ефремова вину за содеянное, перекладывая ее на власть, общество и «трудную жизнь».

К волне оправданий актера добавились абсурдные версии из соцсетей о том, что спецслужбы якобы подлили ему «эликсир» перед поездкой, что авария была подстроена «аккуратно выбритыми ФСБшниками» или «кремлевскими байкерами» и что жертву ДТП, водителя встречного автомобиля Сергея Захарова, «добили в больнице».

Все эти вбросы вызвали оторопь и возмущение у здоровой части общества. Тем внимательнее публика стала следить за развитием событий: многочасовыми попытками полиции вызвать Ефремова на допрос, вереницей нарядов «скорой помощи», прибывших к «заболевшему» актеру, и решением суда о его двухмесячном домашнем аресте, хотя прокурор и настаивал на заключении под стражу.

Многие опасаются, что дело против Ефремова может быть развалено его адвокатами и что он избежит заслуженного наказания, поскольку принадлежит к своеобразной «касте неприкасаемых». ФАН расспросил юристов, чтобы разобраться, насколько обоснованы эти опасения.

Судмедэкспертиза как лазейка

«Домашний арест для человека, совершившего такое тяжкое преступление, при таких обстоятельствах, — это очень мягкая мера пресечения, — отметил в интервью ФАН эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Дмитрий Краснов. — Любого другого уже закрыли бы под стражу. Но видимо, громкое имя Ефремова или друзья-защитники позволяют ему находиться на свободе».

При этом те, кто пытаются «отмазать» Ефремова, прекрасно понимают, что в случае мягкого наказания, например условного срока, это вызовет бурю возмущения в обществе и прессе. Поэтому они могут прибегнуть к другому варианту — признанию актера невменяемым.

«Такой вариант логичен для внутренних схем и позволит Ефремову уйти от ответственности. Это может быть направлением неформальной защиты», — пояснил Краснов.

Само по себе проведение судебно-психологической экспертизы необходимо, соглашается юрист.

«Мы знаем, что артист совершил преступление под действием алкоголя и наркотиков, что он долго и серьезно употребляет алкоголь и, возможно, также наркотические средства, — допустил собеседник ФАН. — Поэтому экспертиза с целью установления вменяемости, учитывая прием препаратов, изменяющих сознание, — не что-то из ряда вон выходящее по такой категории дел».

Однако эта линия защиты Ефремова в итоге может избавить его от заключения, не исключил Краснов.

«Это может использоваться как лазейка для того, чтобы позволить артисту не быть осужденным и не сесть в тюрьму. Если он был невменяемым до совершения преступления или во время — он не будет нести ответственность», — объяснил юрист.

«Сам пришел — сам ушел»

Адвокат Матвей Цзен согласен с тем, что домашний арест для Ефремова выглядит не самой адекватной мерой.

«Насколько я знаю, по тому адресу, который Ефремов сразу после совершенного ДТП указал как место жительства, сотрудники полиции его не обнаружили. И по вызову на допрос он не явился. Это нарушение позволяет поднять вопрос о применении более тяжкой меры пресечения, такой как содержание под стражей», — заявил Цзен в интервью ФАН.

По словам адвоката, общественное мнение сейчас настроено против Ефремова. Поэтому, естественно, людей беспокоит, что известный артист не оказался в СИЗО.

«Есть не очень здоровая практика, когда человек, который сам пришел в суд, с высокой степенью вероятности уйдет из суда, получив условное наказание. По статистике те, кому назначили домашний арест, в 80 процентах случаев получают наказания, не связанные с лишением свободы. Это находит отражение в юридической поговорке: «Сам пришел — сам ушел», — рассказал собеседник ФАН.

При этом, отметил Цзен, очевидно, что так называемая либеральная творческая интеллигенция встала на сторону Ефремова.

«Они делают это не в лоб, а косвенно. Прежде всего, они стараются в общественном сознании представить жертвой не столько погибшего Сергея Захарова, сколько самого Ефремова. Обсуждается, какая у него тяжелая жизнь, ранимая душа актера», — добавил адвокат.

А про погибшего слышно очень мало, и чаще всего о нем говорится как о неком человеке вообще.

«Погибший — в тени, его как бы нет. И это только первый день. А через две недели при таком раскладе они уже и вовсе «забудут» про Сергея Захарова. То есть получается история про то, что Ефремов — «жертва обстоятельств», — отметил эксперт.

Не случайно, по словам юриста, в либеральных СМИ сейчас постоянно идут разговоры о том, что кроме Ефремова в ДТП виноваты власти, не поставившие отбойники, или отечественный автопром, поскольку его продукция якобы небезопасна, а еще русское пьянство, потому что «мы все тут пьем много».

«И если долго публично обсуждать ситуацию в этом ключе, то, конечно, многие проникнутся сочувствием к виновнику ДТП. Косвенно это может повлиять и на судебное решение», — допустил Матвей Цзен.

«Пьяный за рулем — уже преступление»

Михаил Ефремов является однозначным виновником ДТП, он совершил преступление и должен за это отвечать, заявил в интервью ФАН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Никакие оппозиционные взгляды актера тут ни при чем, поскольку перед законом все равны, уверен эксперт.

«Достаточно того, что Ефремов был сильно пьяным за рулем. Это установлено, он и сам признался. Да это было видно невооруженным взглядом. И все данные медицинского освидетельствования это подтвердили», — констатировал кандидат юридических наук.

«Подрезали» его или не «подрезали» — на квалификацию преступления это никак не влияет, отреагировал Похмелкин на аргументацию тех, кто сейчас оправдывает актера.

«Пьяный за рулем и допустил ДТП — это уже преступление. И здесь оспорить невозможно, даже если были какие-то там происходящие обстоятельства. И говорить, что он невиновен, конечно, нельзя, — подчеркнул собеседник ФАН. — Когда пьяный попадает в ДТП, а тем более является его виновником, он должен за это отвечать».

Никакие политические взгляды Ефремова не могут служить ему оправданием, отметил Похмелкин.

«Сейчас начинается встречная волна [оправдания актера], но перед законом равны все. Стал виновником ДТП — будь добр отвечать по закону как положено», — сказал собеседник ФАН.

Сейчас адвокаты Михаила Ефремова будут пытаться скомпрометировать обвинение, предупредил эксперт. Поэтому главное теперь, чтобы в этом резонансном деле ими не был создан ненужный фон.

«Надо создать спокойные условия для нормального правосудного разбирательства — все, как положено по закону, без какого-либо давления», — резюмировал Виктор Похмелкин.

Напомним, что актер Михаил Ефремов в момент аварии находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вылетев на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве, он врезался в небольшой грузовик, водитель которого, 57-летний житель Рязани Сергей Захаров, через несколько часов скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

После смертельного ДТП Ефремов был отпущен домой под подписку о невыезде. На следующий день, 9 июня, сотрудники полиции несколько часов не могли попасть в квартиру, в которой находился артист, ссылавшийся на плохое самочувствие. Правоохранители вызвали три бригады скорой помощи, которые отказались госпитализировать Ефремова.

Вечером того же дня актер все же был доставлен на допрос. Тогда же стало известно, что в его крови и моче были обнаружены следы наркотических средств. Таганский суд Москвы в качестве меры пресечения избрал Ефремову два месяца домашнего ареста.