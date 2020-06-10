Политолог Третьяков объяснил, почему российская богема «спасает» Ефремова

Российская богема вступается за совершившего в пьяном виде смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, потому что каждый из них сам не раз садился за руль пьяным. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и журналист Виталий Третьяков.

По мнению эксперта, то, что суд с учетом всех обстоятельств отправил Ефремова на два месяца под домашний арест — несправедливо. Обвиняемый может в таком случае оказать давление на следствие, суд, а также свидетелей и родных погибшего.

«Это [домашний арест] даст возможность человеку, совершившему пусть и не предумышленное, но убийство с отягчающими обстоятельствами, в пьяном виде, совершенно невинного, случайного человека, организовать давление на свидетелей и семью погибшего, — считает собеседник ФАН. — Он сможет подключить свои многочисленные связи, которые будут оказывать давление на суд и следствие. Очевидно, что из дома это сделать намного легче, чем из СИЗО».

Виталий Третьяков убежден, что россиянами происходящее воспринимается исключительно как несправедливость.

«Убил, а его отправили домой! Квартира большая, есть что выпить. Он многократно публично говорил, что пил, пьет, любит пить и не может не пить. Как можно отправлять домой человека, который совершил такое преступление? Или за ним кто-то будет два месяца следить, чтобы он ни рюмки водки в руки не взял?» — задается риторическими вопросами политолог.

Между тем, на отношении российской богемы к инциденту, по мнению Третьякова, сказываются корпоративные связи.

«Они защищают своего — сами в таких ситуациях оказывались и будут оказываться, — констатировал он. — Садятся за руль пьяными, их спасает только то, что сотрудники ГИБДД их узнают и отпускают. Это — нечестный метод защиты. Это гнусно, противно и дурно пахнет!»

Третьяков обратил внимание на общие подходы в аргументациях тех, кто вступился за Ефремова.

«Первое: в трагическом происшествии, в которое попал не погибший Захаров, а Ефремов, виноваты Россия, русский народ, наше общество, Путин с его «режимом», Собянин, который не установил отбойники, — объяснил эксперт. — Немножко виноваты друзья и родственники, которые не уберегли, и меньше всего, а возможно и вообще не виноват, сам Ефремов. То есть — Россия виновата, а Ефремов просто попал в трагическую ситуацию».

Вторым аргументом защиты является то, это Михаил Ефремов якобы гениальный актер.

«Ему памятник нужно поставить прямо сейчас в Москве как олицетворению трагизма жизни в России — Ефремов в полный рост взлетает и падает на голову проезжающего мимо рязанского мужика. Вопрос только где — рядом с тюрьмой, домом, театром или с его любимым баром?» — иронизирует Третьяков, называющий происходящее полным абсурдом, бесстыдством и как раз тем случаем, когда подходит известное русское выражение «ни стыда ни совести».

Третьяков подчеркнул, что именно эти люди учат других в своих выступлениях тому, что хорошо, а что плохо, играют роли в спектаклях, трактующих моральные проблемы.

«Увы, это все свойственно богеме, в которую полностью превратилось то, что у нас раньше называлось творческой интеллигенцией», — отметил он.

Виталий Третьяков с сожалением признает, что задуманное ими в итоге удастся, и Ефремову смягчат наказание, вопрос лишь в том, каким путем это пойдет — медицинским или каким-то еще.

«Два месяца он сможет неконтролируемо принимать любые препараты, после которых врачи объективно покажут любую болезнь, при которой нельзя судить. Следствие будет продолжено. Все это время будут обрабатывать семью, прежде всего — большими деньгами, которые пообещают, и неизвестно еще, дадут ли», — полагает собеседник ФАН.

В результате, по его мнению, Ефремову дадут срок ниже минимального — «меньше пяти лет под домашним арестом или в санатории тюремного типа под охраной».

«Удивлюсь, если будет что-то иное, если будет реальный срок. А пока будут максимально тянуть следствие, хотя тут нечего тянуть, это не шпионский роман или преступление со сложными связями и множеством участников. Два дня — и дело должно быть в суде» — уверен Третьяков.

Напомним, что в ночь на 9 июня актер театра и кино Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце Москвы и врезался в фургон. В результате лобового столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

После резонансного ДТП некоторые представители творческой интеллигенции, оппозиционные политики и либеральные СМИ попытались оправдать Ефремова, списав аварию на коррупцию в стране, неудовлетворительное состояние дороги, происки спецслужб и тяжелую жизнь актера.

Вечером 9 июня Таганский суд Москвы постановил в качестве меры пресечения для Ефремова избрать два месяца домашнего ареста.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что встречался с актером Михаилом Ефремовым на «Кинотавре» в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде.