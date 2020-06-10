Подруга Ефремова бросила трубку после вопроса о смертельной аварии

Москва, 10 июня. Актриса театра и кино Дарья Белоусова отказалась комментировать смертельное ДТП, виновником которого стал ее друг, заслуженный артист России Михаил Ефремов.

СМИ ранее заподозрили, что Ефремов в момент аварии был не один в джипе, а с Белоусовой. Женщину, похожую на актрису, видели на месте аварии: она попала в объектив сотрудников программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Кроме того, именно в съемной квартире Белоусовой Ефремов находился после первых объяснений в полиции и до официального задержания.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве опровергли слухи о пассажирах в машине Ефремова в момент аварии.

Nation News связалось с Белоусовой для комментария. Однако актриса после вопроса о смертельной аварии бросила трубку.

«Я ничего не комментирую и не обсуждаю. Все только в официальных органах», — заявила она.

Авария с участием Ефремова произошла в минувший понедельник. Джип актера на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний водитель Сергей Захаров. Как сообщает «Царьград», мужчина от полученных травм скончался. А Ефремов, который на момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.

Артиста отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, пишет НСН.