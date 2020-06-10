Диетолог объяснил, почему нельзя есть мороженое во время жары

Москва, 10 июня. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему в жару нельзя есть мороженое. По его словам, это может привести к болезни.

Мороженое на жаре есть опасно, потому что оно переохлаждает полость рта и глотку. Горло становится более чувствительным к вирусным инфекциям.

Диетолог заметил, что мороженое — продукт бесполезный. В нем слишком много сахара и жиров, которые приводят к набору лишнего веса. По мнению Гинзбурга, мороженое может привести к атеросклерозу.

Если вам жарко, то лучше попить чистую воду комнатной температуры, передает телеканал «360». Специалист не рекомендует пить ледяную воду, но можно выпить прохладный ягодный морс.

А вот газировки и другие сладкие напитки жажду не утоляют. Только в воде есть все необходимое, чтобы освежиться.

В очень жаркие дни можно постоять под душем, а потом надеть светлую одежду из натуральных материалов, добавил Гинзбург.

Ранее врач Андрей Тяжельников дал советы россиянам, как носить маску во время жары. Он посоветовал менять ее каждые полчаса, поскольку намокшая от пота маска больше не выполняет защитную функцию.