Заболевший коронавирусом президент Бурунди скончался за несколько месяцев до отставки

Гитега, 10 июня. Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, объявило правительство страны во вторник 9 июня.

В субботу 6 июня политик почувствовал себя плохо, после чего он был госпитализирован. Затем состояние Нкурунзиза улучшилось, однако утром 8 июня у него случился сердечный приступ, президент скончался.

Также известно, что супруга покойного, Дениз Букуми Нкурунзиза, 1 июня была отправлена на лечение в кенийскую больницу в Найроби после того, как ее тест на COVID-19 оказался положительным. Сам Пьер Нкурунзиза также был заражен коронавирусом, в связи с чем находился на карантине.

Пьер Нкурунзиза руководил страной с 2005 года. Он пришел к власти во время гражданской войны, разорившей страну. Президент должен был сложить свои полномочия в августе этого года. 20 мая его преемник Эварист Ндайишимие был избран новым лидером страны.

Президентские выборы в Бурунди были проведены, несмотря на пандемию COVID-19. За пост президента боролись семь кандидатов. Победу одержал генеральный секретарь правящей партии «Национальный совет в защиту демократии – Силы в защиту демократии» генерал-майор Эварист Ндайишимийе, набрав 68,70% голосов избирателей.