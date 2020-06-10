«Радио Свобода» демонстрирует тактику «двойных стандартов», отмалчиваясь о протестах в США​​​​​​​

Иноагент «Радио Свобода» старается не освещать массовые протесты и беспорядки в США, не считая, по всей видимости, происходящее в американских городах серьезным политическим событием. При этом провокационным акциям российских оппозиционеров издание уделяет пристальное внимание.

Телеканал RT обратил внимание на тот факт, что финансируемые правительством США американские средства массовой информации практически не рассказывают своей аудитории о гибели Джорджа Флойда и последовавших за этим массовых беспорядках, столкновениях с полицией и мародерстве.

Цензура демократии

В частности, как пишет журналист Яша Левин для портала The Grayzone, на официальном сайте англоязычной версии «Радио Свобода» (признано в России иностранным агентом) отсутствуют новости и материалы о происходящих сегодня в американских городах событиях. По его мнению, издание как «главный пропагандистский рупор американского режима» намеренно приукрашает ситуацию и подвергает цензуре информацию о разгуле полицейского насилия, массовых акциях протеста и беспорядках.

В своей статье Левин указывает на отсутствие каких-либо материалов, связанных с событиями в США, на главной странице сайта этого СМИ, в то время как другие международные издания и агентства публикуют статьи по данной теме на первых полосах.

Примечательно, что в разделе новостей на сайте «Радио Свободная Европа» также не оказалось ни одной заметки, посвященной американским протестам.

Как заключает Левин, в целом «Радио Свобода» не считает эти протесты «серьезным политическим событием, которым они являются, а насилие со стороны полиции, по всей видимости, в значительной степени и повсеместно приуменьшается».

В своем глазу

Такая редакционная политика, на первый взгляд, кажется довольно странной, ведь «Радио Свобода» охотно освещает протестные акции и массовые беспорядки, происходящие в других странах.

Например, стоит вспомнить, какой обильный поток информации это СМИ пускало в массы во время событий лета 2019 года в Москве, когда представители российского либерального сообщества вывели на улицы людей в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Тогда «Радио Свобода» упорно акцентировала внимание своих читателей на «излишней жестокости» полиции и беспределе, который якобы учиняли сотрудники правопорядка во время задержаний активистов.

При этом массовые беспорядки в Соединенных Штатах были вызваны действиями сотрудника полиции, который убил человека. Это событие незамедлительно вызвало широкий общественный резонанс в стране и мире, однако об этом «Радио Свобода» предпочитает умалчивать, ведь на деньги американского Конгресса в негативном ключе, намеренно усиливая напряжение и искажая факты, можно свободно говорить о России, но не о США.

Фейковая «свобода»

Стоит отметить, что «Радио Свобода» уже давно проводит планомерную антироссийскую кампанию в информационном пространстве, публикуя разного рода вбросы и фейки о ситуации в стране. В частности, на фоне пандемии коронавирусной инфекции издание пыталось создать почву для межнациональной вражды, рассказывая вымыслы о якобы голодающих мигрантах в России, а также писало о несуществующих «очередях» за выплатами пособий на детей.

Как справедливо отмечается в заметке «Голоса Мордора» для Федерального агентства новостей, журналисты «Радио Свобода» готовы использовать абсолютно любой повод лишь для того, чтобы «изгадить и измазать грязью все, что так или иначе связано с Россией». При этом для издания не имеет значения, какую тему затронет очередной фейк, ведь главное — рассказать миру о том, как в России «плохо», даже если на самом деле хорошо.

Основанная на распространении недостоверной информации деятельность издания ранее уже привлекла внимание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Поэтому вполне вероятно, что в скором времени ответственные за распространение фейков и вбросов о ситуации в России из «Радио Свободы» понесут наказание в соответствии с законодательством.