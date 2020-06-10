Москва, 10 июня. Дети в однополых «семьях» не могут стать полноценными из-за отсутствия примера здоровых взаимоотношений. Подобные «семьи» подвергают насилию ребенка. Кроме того, насилию подвергается один из партнеров.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова отмечает, что формирование нормальной личности требует полноценной традиционной семьи, в которой есть мама и папа. Данный вывод подтверждается шокирующей историей подростка, который был изнасилован бойфрендом отца в Германии. Молодой человек по имени Олег, его отец — немец, а мать — русская, которые развелись, когда ему было 13 лет. Мать уехала в Россию, а парень остался в Германии с отцом.

По словам Олега, во время жизни с двумя «папами» он постоянно подвергался давлению. В конечном итоге Олега изнасиловал бойфренд отца и парень совершил попытку суицида. Позднее немецкие психологи убеждали Олега, что к «папам» необходимо относиться толерантно, передает Nation News.

«Короче, объясняли, что педиком быть хорошо. Вот такое вот благополучное ЛГБТ-сообщество», — пояснил Олег.

Проблема усыновления детей однополыми «семьями» была поднята в ролике Федерального агентства новостей. В ролике демонстрируется гипотетическая ситуация, когда в 2035 году гей-пара усыновляет мальчика из детского дома в России. Ролик вызвал большой общественный резонанс.

Согласно статистике, дети в однополых «семьях» подвергаются насилию чаще, чем в гетеросексуальных. В частности, на Западе дети в «семьях с двумя мамами» подвергались насилию со стороны партнерши в 40,4% случаев. В «семьях с двумя папами» данный показатель составляет 26%.

Принятие поправок в конституцию позволит оградить российских детей от «однополых семей». Голосование по поправкам будет проходить с 25 июня по 1 июля.