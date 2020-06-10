Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

ВОЗ назвала период максимальной заразности коронавируса

2 017
0 Оставить комментарий

ВОЗ назвала период максимальной заразности коронавируса

Москва, 10 июня. Инфицированные коронавирусом люди наиболее активно распространяют его в первые дни заболевания, это и есть период максимальной заразности, объяснила эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — сказала она.

По ее словам, предварительные результаты исследований, проведенных в Германии и США, показали, что люди с легкими и умеренными симптомами коронавируса заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни. А при более тяжелом течении болезни они остаются заразными гораздо дольше.

ВОЗ назвала период максимальной заразности коронавируса

Как сообщает «ФедералПресс», в России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло отметки в 493 тысячи. При этом более 252 тысяч пациентов выздоровели, около шести тысяч скончались.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Регионы начали смягчать ограничительные меры. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан быть осторожными, соблюдать масочный режим, поскольку вирус никуда не ушел, передает «Царьград».

ВОЗ назвала период максимальной заразности коронавируса

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров