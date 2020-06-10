ВОЗ назвала период максимальной заразности коронавируса

Москва, 10 июня. Инфицированные коронавирусом люди наиболее активно распространяют его в первые дни заболевания, это и есть период максимальной заразности, объяснила эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — сказала она.

По ее словам, предварительные результаты исследований, проведенных в Германии и США, показали, что люди с легкими и умеренными симптомами коронавируса заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни. А при более тяжелом течении болезни они остаются заразными гораздо дольше.

Как сообщает «ФедералПресс», в России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло отметки в 493 тысячи. При этом более 252 тысяч пациентов выздоровели, около шести тысяч скончались.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Регионы начали смягчать ограничительные меры. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан быть осторожными, соблюдать масочный режим, поскольку вирус никуда не ушел, передает «Царьград».