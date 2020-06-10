Асад расширяет изучение русского языка в Сирии, улучшая отношение к России

Хомс, 10 июня. Директор Сирийско-российского научно-образовательного центра в городе Хомс Муслим Аль-Абдалла рассказал об открытии первого курса по изучению русского языка. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

По признанию специалиста научного-образовательного центра при университете «Аль-Баас», сразу после объявления о начале работе курса по изучению русского языка, 70 студентов выразили свое желание приобщиться к российской культуре. Само изучение будет проходить поэтапно, студенту помогут освоить русский язык в течение года.

Как говорит Муслим Аль-Абдалла, программа открытия курсов по изучению русского языка как иностранного, реализуется в рамках работы правительства Башара Асада по укреплению связей с Россией, а также по развитию культурного обмена между нашими народами.

Напомним, что ранее в Дамаске возобновил свою работу российский культурный центр, который был законсервирован в 2013 году. Сейчас в нем также организованы курсы по изучению русского языка для всех желающих, а позже планируется запуск классов по изучению российской культуры и истории.

По словам старшего советника посольства России в Сирии Эльдара Курбанова, уже несколько лет наблюдается рост желающих учить русский язык и культуру. Этому способствует как миротворческая деятельность нашей страны, так и программа сирийского правительства по укреплению культурных связей.