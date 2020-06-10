Ведущий «Эха Москвы» обвинил в смертельном ДТП близких Ефремова

Москва, 10 июня. Ведущий «Эха Москвы» Алексей Нарышкин попытался оправдать устроившего «пьяное» ДТП Михаила Ефремова и переложить вину на семью актера.

Ефремов и ранее был известен своим пристрастием к алкоголю. Несмотря на то, что Ефремов является единственным виновником ДТП, ряд СМИ пытаются переложить ответственность за трагедию.

Обсуждение аварии состоялось на радиостанции «Эхо Москвы» в эфире программы «Утро с Алексеем Нарышкиным и Машей Майерс». Ведущий Нарышкин заявил, что ответственность за ДТП несут близкие актера, которые не смогли его «уберечь».

«Семье, близким, надо было направить его на какое-то лечение, и в какой-то момент не восхищаться, что Ефремов потрясающий со своим алкоголизмом. Потому что сейчас ДТП с его пьяным состоянием перечеркнуло все», — отметил ведущий.

Коллега Нарышкина не согласилась с таким обвинением. По мнению Майерс, взрослый человек должен самостоятельно отвечать за свои поступки, пишет «Политика Сегодня».

«Кто должен нести ответственность за поступки психически здорового, по крайней мере по бумажке, адекватного человека? Взрослого, совершеннолетнего. 18 стукнуло — и дуй, и живи как хочешь. Если ты просто напьешься и в канаву – умирай, ради бога, там, замерзни, и господь с тобой. Если ты напьешься и убьешь другого – садись», — парировала ведущая.

Показательно, что совершивший преступление Ефремов в оппозиционных СМИ предстает в образе жертвы. Более того, в соцсетях распространяются «теории заговора» о том, что якобы актера могли споить специально и подставить за его политические взгляды.

Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, в результате которого погиб человек. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался артист, получил тяжелые травмы. Позже мужчина скончался в больнице.

Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Во вторник Ефремова должны были доставить в суд, однако артист отказался выходить из квартиры, пожаловавшись на плохое самочувствие. Артисту трижды вызывали «скорую», но медики не нашли причин для госпитализации. По решению суда актер был отправлен под домашний арест. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.