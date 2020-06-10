Попова призвала россиян носить маски до появления вакцины от коронавируса

Москва, 10 июня. Масочный режим сохраняется во всех российских регионах независимо от снятия ими ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на весь период пандемии, пока нет вакцины, жителям России следует быть очень осторожными и не пренебрегать средствами защиты.

«Во всех субъектах РФ, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — подчеркнула глава ведомства.

Как пишет KP.Ru, ранее Попова уточнила, что Россия прошла острый этап подъема ситуации с распространением коронавируса. Она также добавила, что Роспотребнадзор разработал 35 методических рекомендаций для профилактики распространения COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией.

По словам врача, обычным людям, не контактирующим постоянно с пациентами с коронавирусом, достаточно носить тканевую маску или респиратор FFP32. Более серьезную защиту, такую как респираторы FFP3, используют медики при контакте с больными.

Комаровский возмутился тем, что многие покупают респираторы высокой защиты FFP3, в то время как врачи в больницах ходят в тканевых масках, которые сами шьют.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.